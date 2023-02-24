Увидел глаза президента и понял — мы все контролируем: Михаил Подоляк о первом дне вторжения

Каждый украинец имеет свои воспоминания о 24 февраля 2022 года. Многие скажут, что чувствовали тогда тревогу, панику, непонимание ситуации, растерянность и определенную беспомощность.

Но каким был этот день для высшего руководства нашей страны? Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вспомнил первый день полномасштабного вторжения.

Он делится, что тогда ехал на работу не 40 минут, как обычно, а 2,5 часа. Причина была очевидна — масштабные пробки на дорогах Киева.

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Я приехал в офис, поднялся на четвёртый этаж. Увидел глаза президента и понял — мы все контролируем, — вспоминает Подоляк.

По его словам, Зеленский совсем не растерялся, а уверенно и четко отдавал приказы, провел Совбез, разговаривал с международными партнерами.

Последние, кстати, в тот момент не очень-то верили в то, что Украина сможет выстоять. Зато предлагали Зеленскому бегство.

— “Ну, вы не хотите там такси взять и куда-то уехать?” И президент очень четко, монотонно, конкретно говорил: “Нет, давайте без такси. Но вы просто на этом такси передадите нам оружие”.

Тогда они думали, что мы шутим. Сегодня они уже знают, какое такси нужно нанимать, чтобы передать нам все, что нужно, — рассказывает советник главы ОП.

И это все произошло еще до девяти утра! Вся государственная система работала в усиленном режиме, чтобы защитить Украину. И это принесло свои результаты. Сейчас мы стоим уже 365-й день и имеем как никогда крепкую веру в свою победу.

Полное интервью Михаила Подоляка о первом дне масштабного вторжения — видео

Сегодня на календаре уже знакомая для всех дата, но 24 февраля 2023 года — точно уже другие мы. Читай, как нас с тобой изменил этот год войны.

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Главное фото: Getty Images