Время истекает: 17-летние парни должны стать на военный учет до 31 июля

Черниговский областной ТЦК и СП напомнил, что до 31 июля на военный учет призывников должны стать юноши, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет. Как происходит этот процесс и что следует знать — Вікна пересказывают основное.

Военный учет 17-летних по 31 июля: в ТЦК объяснили механизм

До 31 июля 2025 года 17-летние юноши должны подать сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Сделать это можно в несколько способов:

прохождение электронной идентификации и уточнения персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином;

личное прибытие в ТЦК для представления необходимых документов, список которых установлен Минобороны.

Взятие на военный учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу, отметили в Черниговском ТЦК.

Эту процедуру проводят для определения человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан и изучения личных качеств.

Не подлежат взятию на военный учет юноши, отбывающие наказание в соответствующих учреждениях или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Граждане Украины, которые не стали на военный учет призывников в определенный период, будут брать на военный учет только после личного прибытия в ТЦК. Электронная идентификация станет для них невозможной.

Для взятия на военный учет нужно предоставить следующие документы:

Паспорт гражданина Украины. Выписка из реестра о зарегистрированном месте жительства. Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ). Свидетельство о рождении. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Документ об образовании. Справка с места обучения/работы (при наличии). Четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (без головного убора).

Закон об учете 17-летних — детали

Напомним, что 15 января президент Зеленский подписал закон №4197, устанавливающий военный учет 17-летних, их медицинское освидетельствование во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки и другие особенности.

Согласно закону, каждый год с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия исполняется 17 лет, должны стать на учет призывников с внесением их данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Это можно сделать либо через электронный кабинет, либо лично в ТЦК. Перед началом практических занятий по военной подготовке они должны пройти медицинское освидетельствование.

А может ли ТЦК оштрафовать не вставших на учет юношей — читай в эксклюзивном материале Вікон.

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