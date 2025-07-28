Время истекает: 17-летние парни должны стать на военный учет до 31 июля

Фото Unsplash Черниговский областной ТЦК и СП напомнил, что до 31 июля на военный учет призывников должны стать юноши, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет. Как происходит этот процесс и что следует знать — Вікна пересказывают основное. Военный учет 17-летних по 31 июля: в ТЦК объяснили механизм До 31 июля 2025 года 17-летние юноши должны подать сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Сделать это можно в несколько способов: прохождение электронной идентификации и уточнения персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабмином; личное прибытие в ТЦК для представления необходимых документов, список которых установлен Минобороны. Взятие на военный учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу, отметили в Черниговском ТЦК. Эту процедуру проводят для определения человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан и изучения личных качеств.Не подлежат взятию на военный учет юноши, отбывающие наказание в соответствующих учреждениях или к которым применены принудительные меры медицинского характера. Граждане Украины, которые не стали на военный учет призывников в определенный период, будут брать на военный учет только после личного прибытия в ТЦК. Электронная идентификация станет для них невозможной. Для взятия на военный учет нужно предоставить следующие документы: Паспорт гражданина Украины. Выписка из реестра о зарегистрированном месте жительства. Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (для ВПЛ). Свидетельство о рождении. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Документ об образовании. Справка с места обучения/работы (при наличии). Четыре фотографии размером 35×45 миллиметров (без головного убора). Читать по теме В Украине будет действовать учет 17-летних призывников — Зеленский подписал закон Президент подписал соответствующий закон №4197. Закон об учете 17-летних — детали Напомним, что 15 января президент Зеленский подписал закон №4197, устанавливающий военный учет 17-летних, их медицинское освидетельствование во время прохождения ими базовой общевойсковой подготовки и другие особенности. Согласно закону, каждый год с 1 января по 31 июля юноши, которым в год взятия исполняется 17 лет, должны стать на учет призывников с внесением их данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это можно сделать либо через электронный кабинет, либо лично в ТЦК. Перед началом практических занятий по военной подготовке они должны пройти медицинское освидетельствование. А может ли ТЦК оштрафовать не вставших на учет юношей — читай в эксклюзивном материале Вікон. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: мобилизация, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter