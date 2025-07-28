Для тебя Война в Украине

Время истекает: 17-летние парни должны стать на военный учет до 31 июля

Ирина Танасийчук, журналист сайта 28 июля 2025, 15:00
Время истекает: 17-летние парни должны стать на военный учет до 31 июля
Фото Unsplash

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