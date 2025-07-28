Для тебе Війна в Україні

Час спливає: 17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Липня 2025, 15:00
Час спливає: 17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня
Фото Unsplash

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