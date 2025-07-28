Час спливає: 17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня

Чернігівський обласний ТЦК і СП нагадав, що до 31 липня на військовий облік призовників мають стати хлопці, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років. Як відбувається цей процес і що варто знати — Вікна переповідають основне.

Військовий облік 17-річних до 31 липня: у ТЦК пояснили механізм

До 31 липня 2025 року 17-річні юнаки мають подати відомості до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зробити це можна у кілька способів:

проходження електронної ідентифікації та уточнення персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабміном;

особисте прибуття до ТЦК для подання необхідних документів, перелік яких встановлений Міноборони.

Взяття на військовий облік призовників не прирівнюється до призову на військову службу, наголосили в Чернігівському ТЦК.

Цю процедуру проводять для визначення наявного людського потенціалу, встановлення освітнього рівня громадян та вивчення особистих якостей.

Не підлягають взяттю на військовий облік ті юнаки, які відбувають покарання у відповідних установах або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Громадян України, які не стали на військовий облік призовників у визначений період, братимуть на військовий облік лише після особистого прибуття до ТЦК. Електронна ідентифікація стане для них неможливою.

Для взяття на військовий облік потрібно надати такі документи:

Паспорт громадянина України. Витяг з реєстру про зареєстроване місце проживання. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для ВПО). Свідоцтво про народження. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код). Документ про освіту. Довідка з місця навчання/роботи (за наявності). Чотири фотокартки розміром 35×45 міліметрів (без головного убору).

Закон про облік 17-річних — деталі

Нагадаємо, що 15 січня президент Зеленський підписав закон №4197, що встановлює військовий облік 17-річних, їхній медичний огляд під час проходження ними базової загальновійськової підготовки та інші особливості.

Згідно із законом, кожного року з 1 січня до 31 липня юнаки, яким у рік взяття виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників із внесенням їхніх даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це можна зробити або через електронний кабінет, або особисто у ТЦК. Перед початком практичних занять з БЗВП вони мають пройти медичний огляд.

А чи може ТЦК оштрафувати юнаків, які не стали на облік — читай в ексклюзивному матеріалі Вікон.

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