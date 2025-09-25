Для тебя Война в Украине

ВСУ сбили вражеский Су-34, который атаковал КАБами Запорожье: подробности

Ирина Танасийчук, журналист сайта 25 сентября 2025, 08:19 1 мин.
ВСУ сбили вражеский Су-34, который атаковал КАБами Запорожье: подробности
Фото: Wikipedia

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь