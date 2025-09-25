ВСУ сбили вражеский Су-34, который атаковал КАБами Запорожье: подробности

Сегодня, 25 сентября, около четырех утра Вооруженные силы Украины ликвидировали российский самолет Су-34. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Силы обороны сбили еще один Су-34: детали

Отмечается, что это произошло в Запорожском направлении. Этот самолет регулярно совершал террористические атаки по Запорожью с применением управляемых авиабомб.

Всего с начала вторжения украинские военные сбили уже 427 вражеских бортов. Относительно Су-34, это основной самолет российской тактической авиации.

Воздушно-космические силы РФ классифицируют его как истребитель-бомбардировщик и используют для атак КАБами.

Потери врага по состоянию на 25 сентября 2025 года

Генштаб сообщает, что ориентировочные потери противника за сутки составляют:

личный состав — 940;

бронированные автомобили — 2;

артиллерийские системы — 38;

РСЗО — 5;

средства ПВО — 2;

самолеты — 1;

автомобильная техника и цистерны из ГСМ — 120;

специальная техника — 2.

Ранее мы также рассказывали, сколько Су-34 осталось в России.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!