ВСУ сбили вражеский Су-34, который атаковал КАБами Запорожье: подробности

Сегодня, 25 сентября, около четырех утра Вооруженные силы Украины ликвидировали российский самолет Су-34. Об этом сообщили в Воздушных силах.
Силы обороны сбили еще один Су-34: детали
Отмечается, что это произошло в Запорожском направлении. Этот самолет регулярно совершал террористические атаки по Запорожью с применением управляемых авиабомб.
Всего с начала вторжения украинские военные сбили уже 427 вражеских бортов. Относительно Су-34, это основной самолет российской тактической авиации.
Воздушно-космические силы РФ классифицируют его как истребитель-бомбардировщик и используют для атак КАБами.
Потери врага по состоянию на 25 сентября 2025 года
Генштаб сообщает, что ориентировочные потери противника за сутки составляют:
- личный состав — 940;
- бронированные автомобили — 2;
- артиллерийские системы — 38;
- РСЗО — 5;
- средства ПВО — 2;
- самолеты — 1;
- автомобильная техника и цистерны из ГСМ — 120;
- специальная техника — 2.
Ранее мы также рассказывали, сколько Су-34 осталось в России.
