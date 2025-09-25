ЗСУ збили ворожий Су-34, який атакував КАБами Запоріжжя: подробиці

Сьогодні, 25 вересня, близько о четвертій ранку Збройні сили України ліквідували російський літак Су-34. Про це повідомили у Повітряних Силах.
Сили оборони збили ще один Су-34: деталі
Зазначається, що це відбулося на Запорізькому напрямку. Цей літак регулярно здійснював терористичні атаки по Запоріжжю із застосуванням керованих авіабомб.
Загалом з початку вторгнення українські військові збили вже 427 ворожих бортів. Щодо Су-34, то це основний літак російської тактичної авіації.
Повітряно-космічні сили РФ класифікують його як винищувач-бомбардувальник й використовують для атак КАБами.
Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 року
Генштаб повідомляє, що орієнтовні втрати противника за добу становлять:
- особовий склад — 940;
- броньовані автомобілі — 2;
- артилерійські системи — 38;
- РСЗВ — 5;
- засоби ППО — 2;
- літаки — 1;
- автомобільна техніка та цистерни з ПММ — 120;
- спеціальна техніка — 2.
Раніше ми також розповідали, скільки Су-34 залишилось у Росії.
