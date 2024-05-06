Страшный сон россиян и реальная перспектива? Введут ли войска НАТО в Украину — последние заявления политиков

На фоне обострения ситуации на фронте и российского давления на НАТО и европейские страны, все больше иностранных лидеров стали обсуждать введение войск НАТО в Украину. Мы собрали все заявления, в том числе украинские и США. И расскажем, введут ли войска НАТО в Украину.

Введут ли войска НАТО в Украину — заявление США

Лидер меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис не исключил возможность отправки войск в Украину. Об этом пишут CBS News.

Мы не можем позволить Украине проиграть. Если это произойдет, есть значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не просто с нашими деньгами, но и с нашими военными.

К тому же он возложил ответственность за задержку помощи Украине на пропутинскую фракцию в Республиканской партии. Он добавил, что среди республиканцев растет количество пропутински настроенных депутатов.

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В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки.

Заявление Франции о возможности введения войск в Украину

Французская газета Le Monde писала, что Франция сейчас активно изучает возможность разрешения спецназовцам и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. В материале журналисты сослались на свои источники, “знакомые с ситуацией”.

Присутствие французских войск могло бы защитить некоторые украинские территории и ограничить удары РФ.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью France TV заявлял, что французы не будут гибнуть за Украину, а потому отправки войск не будет.

В то же время, в интервью The Economist Эммануэль Макрон назвал условия, при которых французские войска могут принять участие в войне России против Украины — в случае прорыва фронта и просьбы о военной помощи от Украины.

Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины — чего сегодня нет, — мы должны легитимно задать себе этот вопрос.

Читать по теме Мы были слишком нерешительны — Макрон назвал условия введения французских войск в Украину Эммануэль Макрон сделал заявление о возможной отправке французских войск в Украину.

Бывший министр Великобритании Джеймс Хиппи поддержал идею Макрона о возможной отправке войск в Украину, но с целью обучения украинских военных.

Поэтому, я думаю, что следующий большой шаг — это не возможности в виде оружия или чего-то еще, следующий большой шаг — это прибытие военных на запад Украины для проведения этой комбинированной подготовки, — объяснил Хиппи.

Позиция Украины по введению иностранных войск

Конечно, при условии введения западных войск в Украину ситуация могла бы резко измениться в пользу нашего государства. Однако официальная позиция Киева сейчас другая — нам нужно оружие.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью CBC News объяснил, почему так. Добавил, что подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока Украина просит у партнеров военную технику.

Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады, — сказал Шмыгаль.

Владимир Зеленский ранее в интервью военному и ведущему Вікна-Новини Оресту Дрималовскому говорил:

Если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенны — Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине. Факт.

Издание Repubblica пишет, что ввиду текущей ситуации условий для отправки европейских войск в Украину нет.

В НАТО выделили две “красные линии”, при которых это было бы возможно: прямое или опосредованное участие третьей стороны (например, Беларуси в случае прорыва на северо-западе). А также второй — в случае нападения России на Молдову или военных провокаций против стран Балтии или Польши.

Раньше мы рассказывали, сколько ракет осталось у России.

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