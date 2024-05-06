Страшный сон россиян и реальная перспектива? Введут ли войска НАТО в Украину — последние заявления политиков

На фоне обострения ситуации на фронте и российского давления на НАТО и европейские страны, все больше иностранных лидеров стали обсуждать введение войск НАТО в Украину. Мы собрали все заявления, в том числе украинские и США. И расскажем, введут ли войска НАТО в Украину.
Лидер меньшинства Палаты представителей США Хаким Джеффрис не исключил возможность отправки войск в Украину. Об этом пишут CBS News.
Мы не можем позволить Украине проиграть. Если это произойдет, есть значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не просто с нашими деньгами, но и с нашими военными.
Мы не можем позволить Украине проиграть. Если это произойдет, есть значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не просто с нашими деньгами, но и с нашими военными.
К тому же он возложил ответственность за задержку помощи Украине на пропутинскую фракцию в Республиканской партии. Он добавил, что среди республиканцев растет количество пропутински настроенных депутатов.
В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки.
В Республиканской партии растет пропутинская фракция, которая не хочет поддерживать Украину и почему-то считает, что Россия не является врагом Соединенных Штатов Америки.
Французская газета Le Monde писала, что Франция сейчас активно изучает возможность разрешения спецназовцам и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. В материале журналисты сослались на свои источники, “знакомые с ситуацией”.
Присутствие французских войск могло бы защитить некоторые украинские территории и ограничить удары РФ.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью France TV заявлял, что французы не будут гибнуть за Украину, а потому отправки войск не будет.
В то же время, в интервью The Economist Эммануэль Макрон назвал условия, при которых французские войска могут принять участие в войне России против Украины — в случае прорыва фронта и просьбы о военной помощи от Украины.
Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины — чего сегодня нет, — мы должны легитимно задать себе этот вопрос.
Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины — чего сегодня нет, — мы должны легитимно задать себе этот вопрос.
Бывший министр Великобритании Джеймс Хиппи поддержал идею Макрона о возможной отправке войск в Украину, но с целью обучения украинских военных.
Поэтому, я думаю, что следующий большой шаг — это не возможности в виде оружия или чего-то еще, следующий большой шаг — это прибытие военных на запад Украины для проведения этой комбинированной подготовки, — объяснил Хиппи.
Поэтому, я думаю, что следующий большой шаг — это не возможности в виде оружия или чего-то еще, следующий большой шаг — это прибытие военных на запад Украины для проведения этой комбинированной подготовки, — объяснил Хиппи.
Конечно, при условии введения западных войск в Украину ситуация могла бы резко измениться в пользу нашего государства. Однако официальная позиция Киева сейчас другая — нам нужно оружие.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью CBC News объяснил, почему так. Добавил, что подкрепление, безусловно, поможет отбросить россиян. Но пока Украина просит у партнеров военную технику.
Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады, — сказал Шмыгаль.
Если придет время, мы будем безгранично благодарны и будем рады, — сказал Шмыгаль.
Владимир Зеленский ранее в интервью военному и ведущему Вікна-Новини Оресту Дрималовскому говорил:
Если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенны — Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине. Факт.
Если есть инициативы других государств, то давайте будем откровенны — Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине. Факт.
Издание Repubblica пишет, что ввиду текущей ситуации условий для отправки европейских войск в Украину нет.
В НАТО выделили две “красные линии”, при которых это было бы возможно: прямое или опосредованное участие третьей стороны (например, Беларуси в случае прорыва на северо-западе). А также второй — в случае нападения России на Молдову или военных провокаций против стран Балтии или Польши.
Раньше мы рассказывали, сколько ракет осталось у России.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.