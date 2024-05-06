Страшний сон росіян і реальна перспектива? Чи введуть війська НАТО в Україну — останні заяви політиків

На тлі загострення ситуації на фронті та російського тиску на НАТО та європейські держави, все більше іноземних лідерів стали обговорювати введення військ НАТО в Україну. Ми зібрали всі заяви, зокрема українські та від США. І розповімо, чи введуть війська НАТО в Україну.

Чи введуть війська НАТО в Україну — заява США

Лідер меншості Палати представників США Хакім Джеффріс не виключив можливість відправлення військ в Україну. Про це пишуть CBS News.

Ми не можемо дозволити Україні програти. Якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт не просто з нашими грошима, а й з нашими військовослужбовцями.

До того ж він поклав відповідальність за затримку допомоги Україні на “пропутінську фракцію” в Республіканській партії. Він додав, що серед республіканців зростає кількість пропутінськи налаштованих депутатів.

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У Республіканській партії зростає пропутінська фракція, яка не хоче підтримувати Україну і чомусь вважає, що Росія не є ворогом Сполучених Штатів Америки.

Заява Франції про можливість введення військ в Україну

Французька газета Le Monde писала, що Франція нині активно вивчає можливість дозволу спецпризначенцям та іншим військовим підрозділам перетинати кордон України. У матеріалі журналісти послалися на свої джерела, “знайомі з ситуацією”.

Присутність французьких військ могла б захистити певні українські території та обмежити удари РФ.

Голова МЗС Франції Стефан Сежурне в інтерв’ю France TV заявляв, що французи не гинутимуть за Україну, а тому відправки військ не буде.

Водночас в інтерв’ю для The Economist Еммануель Макрон назвав умови, за яких французькі війська можуть взяти участь у війні Росії проти України — у випадку прориву фронту та на прохання про залучення французький військ від України.

Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України — чого сьогодні немає, — ми мали б легітимно поставити собі це запитання.

Читати на тему Ми були занадто нерішучі — Макрон назвав умови введення французьких військ в Україну Еммануель Макрон зробив заяву про можливу відправку французьких військ до України.

Колишній міністр Великої Британії Джеймс Гіппі підтримав ідею Макрона щодо можливої відправки військ в Україну, але з метою навчання українських військових.

Тому, я думаю, що наступний великий крок — це не можливості у вигляді зброї або чогось ще, наступний великий крок — це прибуття військових на захід України для проведення цієї комбінованої підготовки, — пояснив Гіппі.

Позиція України щодо введення іноземних військ

Звісно, за умови введення західних військ до України, ситуація могла б різко змінитися на користь нашої держави. Проте офіційна позиція Києва зараз інша — нам потрібна зброя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю CBC News пояснив, чому так. Додав, підкріплення, безумовно, допоможе відкинути росіян. Але поки Україна просить у партнерів військову техніку.

Якщо прийде час, ми будемо безмежно вдячні і будемо раді, — сказав Шмигаль.

Володимир Зеленський раніше в інтерв’ю військовому та ведучому Вікна-Новини Оресту Дрималовському казав:

Якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими — Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Факт.

Видання Repubblica пише, що зважаючи на поточну ситуацію, умов для відправки європейських військ до України немає.

У НАТО виокремили дві “червоні лінії”, за яких це було б можливо — пряма чи опосередкована участь третьої сторони (наприклад, Білорусі у випадку прориву на північному заході). А також друга — у випадку нападу Росії на Молдову або військових провокацій проти країн Балтії чи Польщі.

Раніше ми розповідали, скільки ракет залишилося у Росії.

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