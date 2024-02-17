Сохранить жизнь! Выход ВСУ из Авдеевки — что известно о решениях и каковы следующие действия

В последние дни в Авдеевке шли сверхтяжелые бои. На усиление в город была отправлена 3-я штурмовая бригада. Военные делали все, чтобы удержать город. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что 17 февраля 2024 года ВСУ выходят из Авдеевки.

Выход ВСУ из Авдеевки: что известно

— Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание оцепления и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах, — сказал Сырский.

По его словам, наши воины достойно исполнили свой военный долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

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Принимаем меры по стабилизации обстановки и содержанию занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем.

3-я штурмовая бригада также сделала свое официальное заявление об выходе из Авдеевки. Командир бригады Андрей Белецкий сказал:

— Спасибо бойцам за достойное сражение, которое дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все и даже больше. Спасибо за стойкость каждому.

Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается, — прокомментировал он.

В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение, — пишет командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Кроме этого, аналитики ISW отмечают в очередном отчете, что российские силы, вероятно, понесут большие потери в случае атаки на новые украинские позиции в открытом поле.

Оккупанты, вероятно, пытаются помешать или предотвратить выведение украинских войск в надежде нанести им оперативные потери в этом районе, поскольку сам по себе захват Авдеевки не принесет никаких оперативных преимуществ или возможностей для дальнейших значимых наступлений.

Эксперты ISW считают, что для украинских сил, возможно, потребуется проведение контратак с целью организованного вывода войск из Авдеевки с целью стабилизации линии фронта.

Авдеевка — карта боевых действий от 17.02.2024

Известно также, что в рамках приказа о скоординированном отходе основных сил, спецназначении ГУР МО Украины совместно с воинами ССО, спецподразделения Дозор ГНСУ, 3-й отдельной штурмовой бригады, 225-го отдельного штурмового батальона, 110-й отдельной механизированной.

Во время оборонной операции на Авдеевском направлении разведчики использовали боевые броневики украинского производства Сикач и Характерник, которые изображены на фото. Они отлично зарекомендовали себя в боевых условиях, — сообщают на официальных страницах ГУР МО Украины.

Сохранить жизнь! Выход ВСУ из Авдеевки — что известно о решениях и каковы следующие действия / 6 Фотографий

В Главном управлении разведки добавляют, что в настоящее время спецназовцы удерживают оборону на заранее подготовленных позициях, чтобы сделать невозможным дальнейшее продвижение врага.

Ситуация сложная на разных участках фронта. Чтобы знать, что происходит, читай карту боевых действий онлайн.

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