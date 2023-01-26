Мариуполь: город-призрак. Как сейчас живут местные после прихода “русского мира”

Мариуполь. Название этого города вызывает много эмоций у украинцев. В настоящее время Мариуполь находится под контролем РФ. Из прошлой жизни тех, кто остался в городе, больше нет ничего.

Известно, что режим россиян не планирует восстанавливать Азовсталь — украинскую гордость и место нашей силы. Бутафорные ремонтные работы с домами, которые сами же россияне беспощадно бомбили с самолетов еще несколько месяцев назад, преследуют цель лишь снести остатки зданий и скрыть доказательства военных преступлений РФ.

Что сейчас происходит в Мариуполе, как живут горожане и что прежде всего строят россияне — обо всем этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Все, что осталось от комбината Азовсталь, сейчас разрезают и растягивают на металлолом представители новой “власти”. Восстанавливать Азовсталь россияне не планируют.

Но “по-домашнему” российским оккупантам жить в Мариуполе не удается.

Хотя Кремль уже назначил новую власть в городе — известно, что теперь “мэром” Мариуполя считают бывшего работника милиции Олега Моргуна, осужденного на 11 лет. Но “смотрящий” не уберег военных россиян от потерь даже вне линии фронта.

Вечером 24 января во временно оккупированном Мариуполе произошел взрыв в казарме, где находились более 200 военных. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Есть информация, что в Мариуполе произошел взрыв в казарме, где находились более 200 российских военных, говорится в сообщении.

Вместе с тем россияне расселяются рядом с гражданскими жителями, чтобы минимизировать риск для себя. Так что точечно ударить по другим скоплениям врага ВСУ не может.

Колонии для украинцев и влоги из братских могил

Андрющенко сообщил, что первым шагом россиян в Мариуполе стало не восстановление больниц или домов, а строительство колоний.

Известно, что содержать в них планируют украинцев, активистов с проукраинской позицией. И сегодня многие в Мариуполе проходят фильтрацию, около 10 тыс. гражданских уже арестованы.

Людей по селам обыскивают, при малейшем подозрении арестовывают.

Кроме того, в Мариуполь приезжают российские блоггеры. На своих страницах в социальных сетях эти люди демонстрируют разбитые дома, а внизу пишут — российские военные не плохие.

Сам Андрющенко говорит: россияне сами же демонстрируют, какие на самом деле они изверги.

— Они делают, что им говорят. И этим наслаждаются.

Что осталось от морского портового города Мариуполь, рассказывали также и местные жители. Историю переселенцев из Мариуполя мы рассказывали ранее.

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Главное фото: Depositphotos