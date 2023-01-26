Маріуполь: місто-привид. Як зараз живуть місцеві після приходу “руского міра”

Маріуполь. Назва цього міста викликає багато емоцій в українців. Нині Маріуполь перебуває під контролем РФ. Та з минулого життя тих, хто ще залишився у місті, більше немає нічого.

Відомо, що режим росіян не планує відбудовувати Азовсталь — українську гордість та місце нашої сили. Бутафорні ремонтні роботи з будинками, які самі ж росіяни нещадно бомбили з літаків ще кілька місяців тому, мають на меті лише знести залишки будівель та приховати докази воєнних злочинів РФ.

Що зараз відбувається в Маріуполі, як живуть містяни та що найперше будують росіяни — про все це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Все, що залишилося від комбінату Азовсталь, зараз розрізають та розтягують на металолом представники нової “влади”. Відновлювати Азовсталь росіяни не планують.

Та “по-домашньому” російським окупантам жити в Маріуполі не вдається.

Хоч Кремль уже призначив нову владу в місті — відомо, що тепер “мером” Маріуполя вважають колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого на 11 років. Та “наглядач” не вберіг військових росіян від втрат навіть поза лінією фронту.

Ввечері 24 січня у тимчасово окупованому місті стався вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Є інформація, що у Маріуполі стався вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових, — йдеться в повідомленні.

Разом з тим росіяни розселяються поряд із цивільними жителями, щоб мінімізувати ризик для себе. Тож точково вдарити по інших скупченнях ворога ЗСУ не може.

Колонії для українців та влоги з братських могил

Андрющенко повідомив, що першим кроком росіян у Маріуполі стала не відбудова лікарень чи будинків, а будівництво колоній.

Наразі відомо, що утримувати в них планують українців, активістів із проукраїнською позицією. Й сьогодні багато людей у Маріуполі проходять фільтрацію, близько 10 тис. цивільних уже арештовано.

Людей по селах обшукують, за найменшої підозри арештовують.

Окрім цього, до Маріуполя приїздять російські блогери. На своїх сторінках у соціальних мережах ці люди висвітлюють розбиті будинки, а внизу пишуть — російські військові не погані.

Сам Андрющенко каже: росіяни самі ж демонструють, які насправді вони нелюди.

— Вони роблять, що їм кажуть. І цим насолоджуються.

Що залишилося від морського портового міста Маріуполь розповідали також і місцеві жителі. Історію переселенців із Маріуполя ми розповідали раніше.

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