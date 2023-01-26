Маріуполь: місто-привид. Як зараз живуть місцеві після приходу “руского міра”

Маріуполь. Назва цього міста викликає багато емоцій в українців. Нині Маріуполь перебуває під контролем РФ. Та з минулого життя тих, хто ще залишився у місті, більше немає нічого.
Відомо, що режим росіян не планує відбудовувати Азовсталь — українську гордість та місце нашої сили. Бутафорні ремонтні роботи з будинками, які самі ж росіяни нещадно бомбили з літаків ще кілька місяців тому, мають на меті лише знести залишки будівель та приховати докази воєнних злочинів РФ.
Що зараз відбувається в Маріуполі, як живуть містяни та що найперше будують росіяни — про все це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Все, що залишилося від комбінату Азовсталь, зараз розрізають та розтягують на металолом представники нової “влади”. Відновлювати Азовсталь росіяни не планують.
Та “по-домашньому” російським окупантам жити в Маріуполі не вдається.
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Хоч Кремль уже призначив нову владу в місті — відомо, що тепер “мером” Маріуполя вважають колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого на 11 років. Та “наглядач” не вберіг військових росіян від втрат навіть поза лінією фронту.
Ввечері 24 січня у тимчасово окупованому місті стався вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових. Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Є інформація, що у Маріуполі стався вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових, — йдеться в повідомленні.
Є інформація, що у Маріуполі стався вибух у казармі, де перебували понад 200 російських військових, — йдеться в повідомленні.
Разом з тим росіяни розселяються поряд із цивільними жителями, щоб мінімізувати ризик для себе. Тож точково вдарити по інших скупченнях ворога ЗСУ не може.
Андрющенко повідомив, що першим кроком росіян у Маріуполі стала не відбудова лікарень чи будинків, а будівництво колоній.
Наразі відомо, що утримувати в них планують українців, активістів із проукраїнською позицією. Й сьогодні багато людей у Маріуполі проходять фільтрацію, близько 10 тис. цивільних уже арештовано.
Людей по селах обшукують, за найменшої підозри арештовують.
Людей по селах обшукують, за найменшої підозри арештовують.
Окрім цього, до Маріуполя приїздять російські блогери. На своїх сторінках у соціальних мережах ці люди висвітлюють розбиті будинки, а внизу пишуть — російські військові не погані.
Сам Андрющенко каже: росіяни самі ж демонструють, які насправді вони нелюди.
— Вони роблять, що їм кажуть. І цим насолоджуються.
Що залишилося від морського портового міста Маріуполь розповідали також і місцеві жителі. Історію переселенців із Маріуполя ми розповідали раніше.
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Головне фото: Depositphotos