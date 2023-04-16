Разрушили церковь на Пасху! Оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область: что известно

Ничего святого нет у россиян. Они наносят удары по религиозным сооружениям в церковные праздники, а также прикрываясь религией, продвигают свою пропаганду. В ночь на Пасху христиан восточного обряда, 16 апреля, оккупанты обстреляли Запорожскую область и попали в церковь.

Обстрел Запорожской области на Пасху: что известно

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщает, что от обстрелов российских военных в Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения получили и здания рядом.

— В областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу, — сказал он.

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В ГСЧС Украины показали фотографию разрушенной церкви и прокомментировали:

Это жестокая иллюстрация того, какое лицо в действительности имеют ценности “русского мира”. Прикрываясь искаженными идеями православия разрушают, уничтожают, порочат святое.

Россияне ни на день не прекращают обстрелы Украины, больше всего страдают прифронтовые районы. Ранее мы рассказывали об ужасном обстреле Славянска и трагических последствиях.

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Фото: ГСЧС