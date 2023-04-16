Война в Украине

Разрушили церковь на Пасху! Оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область: что известно

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 апреля 2023, 09:26
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