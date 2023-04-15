Для российских террористов не существует праздников и понятия человечности, ведь накануне Пасхи оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон.

В результате вражеской атаки погибли мать и дочь. К сожалению, они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Взрывы в Херсоне 15 апреля

В Херсонской ОВА уточнили, что захватчики убили 48-летнюю женщину и ее 28-летнюю дочь прямо возле учебного заведения.

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После обеда российская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения, — рассказали в ОВА.

Последствия обстрела Херсона — фото

Накануне Пасхи безжалостно убили маму и дочь — подробности российской атаки на Херсон сегодня / 2 Фотографии

Фото: Херсонская ОВА / Telegram

Враг постоянно держит Херсон и область под прицелом. Так, только вчера россияне обстреляли Херсонскую область 96 раз и выпустили 447 снарядов из многих видов вооружения: тяжелой артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.

По данным Херсонской ОВА, сам областной центр оккупанты атаковали девять раз за 14 апреля. В результате пострадали восемь человек.

Детальнее о ситуации на передовой и в прифронтовых регионах тебе расскажет карта боевых действий в Украине.

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