Для російських терористів не існує свят та поняття людяності, адже напередодні Великодня окупанти вчергове обстріляли Херсон.

Унаслідок ворожої атаки загинули мати та донька. На жаль, вони отримали мінно-вибухові травми несумісні з життям. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Вибухи в Херсоні 15 квітня

У Херсонській ОВА уточнили, що загарбники вбили 48-річну жінку та її 28-річну доньку прямо біля навчального закладу.

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Після обіду російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайоні міста. Ворожі снаряди поціли в територію біля освітнього закладу, — розповіли в ОВА.

Наслідки обстрілу Херсона — фото

Напередодні Великодня безжально вбили маму та доньку — подробиці російської атаки на Херсон сьогодні / 2 Фотографії

Фото: Херсонська ОВА / Telegram

Ворог постійно тримає Херсон та область під прицілом. Так, лише за вчора росіяни обстріляли Херсонську область 96 разів та випустили 447 снарядів з багатьох видів озброєння: важкої артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та безпілотників.

За даними Херсонської ОВА, сам обласний центр окупанти атакували дев’ять разів за 14 квітня. Унаслідок цього постраждали вісім людей.

Детальніше про ситуацію на передовій та у прифронтових регіонах тобі розкаже карта бойових дій в Україні.

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