Війна в Україні

Зруйнували церкву на Великдень! Окупанти масовано обстріляли Запоріжжя: що відомо

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Квітня 2023, 09:26
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