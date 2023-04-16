Зруйнували церкву на Великдень! Окупанти масовано обстріляли Запоріжжя: що відомо

Нічого святого немає у російського народу. Вони завдають ударів по релігійних спорудах у церковні свята, а також, прикриваючись релігією, просувають свою пропаганду. У ніч на Великдень християн східного обряду, 16 квітня, окупанти обстріляли Запоріжжя та влучили в церкву.

Обстріл Запорізької області на Великдень: що відомо

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє, що від обстрілів російських військових у Комишувасі постраждала місцева церква, у якій, на щастя, не проводили службу. Руйнувань зазнали й будівлі поруч.

— В обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу, — сказав він.

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У ДСНС України показали фотографію зруйнованої церкви та прокоментували:

Це жорстока ілюстрація того, яке насправді обличчя мають цінності “русского міра”. Прикриваючись спотвореними ідеями православʼя руйнують, знищують, паплюжать найсвятіше.

Росіяни ні на день не припиняють обстріли України, найбільше страждають прифронтові райони. Раніше ми розповідали про жахливий обстріл Слов’янська та трагічні наслідки.

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Фото: ДСНС