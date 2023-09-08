Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 8 сентября 2023 года. Мы расскажем, что известно о взрывах в Кривом Роге на этот момент.

Взрывы в Кривом Роге сегодня: что известно об обстреле 8 сентября 2023

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что российская ракета попала в админздание. По предварительным данным, известно об одном погибшем и девяти пострадавших. Раненых людей пришлось доставать из-под завалов.

— Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв. м, — добавил он.

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В Министерстве внутренних дел уточнили, что попадание было в одно из админзданий полиции.

— В результате российского удара погиб полицейский. Еще трое спасателей ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии. Шесть сотрудников получили травмы разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Обновлено 11:15. Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о 41 пострадавшем.

Игорь Клименко показал кадры спасения полицейских из-под завалов.

По состоянию на 10:45 известно о 32 раненых в результате атаки на Кривой Рог. Большинство – в состоянии средней тяжести или “удовлетворительном”. Впрочем, есть и “тяжелые”.

Также пострадали расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы.

Взрывы в Кривом Роге сегодня: фото

Убили полицейского, ранили десятки людей: удар по Кривому Рогу сегодня / 2 Фотографии

Российские войска атакуют Юг Украины. Ранее мы рассказывали о взрывах в Одесской области 7 сентября.

Фото: Сергей Лысак, МВД

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