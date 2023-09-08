Російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу 8 вересня 2023 року. Ми розповімо, що відомо про вибухи у Кривому Розі на цю мить.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні: що відомо про обстріл 8 вересня 2023

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що російська ракета поцілила в адмінбудівлю. За попередніми даними, відомо про одного загиблого внаслідок атаки. Поранених людей довелося діставати з-під завалів.

— Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв. м, — додав він.

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У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що влучання було в одну з адмінбудівель поліції.

— Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості, — йдеться у повідомленні.

Оновлено 11:15. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про 41 постраждалого.

Ігор Клименко показав кадри порятунку поліцейських з-під завалів.

Станом на 10:45 стало відомо про 32 поранених внаслідок атаки на Кривий Ріг. Більшість – у стані середньої тяжкості або “задовільні”. Втім, є й “важкі”.

Також постраждали розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні: фото

Вбили поліцейського, поранили десятки людей: удар по Кривому Рогу сьогодні / 2 Фотографії

Російські війська атакують Південь України. Раніше ми розповідали по вибухи на Одещині 7 вересня.

Фото: Сергій Лисак, МВС

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