Війна в Україні

Четверта атака за п’ять днів: що відомо про наслідки обстрілу Ізмаїльського району на Одещині 7 вересня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 08:31
Вибухи на Одещині сьогодні 7 вересня 2023: що відомо
Фото: Unsplash

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