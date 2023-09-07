Четверта атака за п’ять днів: що відомо про наслідки обстрілу Ізмаїльського району на Одещині 7 вересня

Російські військові знову обстріляли Одеську область. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи на Одещині сьогодні: що відомо про обстріл 7 вересня 2023

За словами Кіпера, впродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини.

Внаслідок сьогоднішнього нальоту дронів Shahed у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

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На місці триває ліквідація наслідків, працюють всі відповідні служби.

Робота ППО у ніч проти 7 вересня 2023

У ПС ЗСУ розповіли, що у ніч проти 7 вересня 2023 року російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з північного, південно-східного та південного напрямків.

Усього зафіксовано пуски 33 дронів, в основному — у напрямку південних районів Одеської області.

За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131.

Учора росіяни завдали сильного удару по середмістю Костянтинівки на Донеччині. Постраждали десятки людей. Раніше ми розповідали про вибухи у Костянтинівці 6 вересня 2023.

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