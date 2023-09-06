Загальноприйняті міжнародні закони та банальні правила людяності — усе це проходить повз російських окупантів, які продовжують тероризувати українське мирне населення. Цього разу під прицілом опинилась Костянтинівка.

Що відомо про удар по Костянтинівці

Про новий прояв зухвалості зла та його підлості повідомив президент України Володимир Зеленський. За його даними, сьогодні, 6 вересня, військові РФ обстріляли середмістя Костянтинівки.

Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.

Як повідомляє очільник держави, наразі відомо про 16 загиблих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Костянтинівки.

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Під прицілом опинились як мирні жителі, так і звичайні цивільні об’єкти міста: ринок, магазини, аптека. На місці влучання зайнялась пожежа.

Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.

Президент також висловив співчуття усім, хто втратив рідних.

Про наслідки жахливого терористичного акту РФ у Костянтинівці повідомив і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За даними посадовця, серед постраждалих — одна дитина.

Всі служби працюють. Пожежу локалізовано. Допомагаємо постраждалим. Дякую рятувальникам, поліцейським і медикам, які працюють на місці.

За даними Донецької обласної прокуратури, ще 31 людина зазнала поранень різного ступеня тяжкості. Під завалами досі перебувають люди, тому пошуково-рятувальна операція триває.

Удар по Костянтинівці — фото

Десятки поранених та загиблі: росіяни вдарили по людному ринку у Костянтинівці / 5 Фотографій

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А ранок 6 вересня російські терористи почали з обстрілу Запоріжжя. Читай, що відомо про ракетний удар по Запоріжжю.

Фото: Ігор Клименко/Telegram

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