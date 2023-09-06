Війна в Україні

Десятки поранених та загиблі: росіяни вдарили по людному ринку у Костянтинівці

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Вересня 2023, 16:19
Удар по Костянтинівці

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