Ракетний удар по Запоріжжю, є постраждалі: що відомо про обстріл міста 6 вересня

Росія атакувала Україну в ніч на 6 вересня 2023 року. Однією з цілей став Київ, ворог застосував проти міста комбіновану атаку.

Але російські обстріли не припинилися. Ворог продовжив завдавати ударів по Україні. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про вибухи у Запоріжжі.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні: що відомо про обстріл 6 вересня 2023

За словами Юрія Малашка, окупанти завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя о 10:24.

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— Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. На цю мить відомо про двох постраждалих осіб — працівників підприємства. На місці працюють відповідні служби, — йдеться у повідомленні Малашка.

Інформація доповнюватиметься.

Росія обстрілює різні регіони України. Раніше ми розповідали, яка ситуація у селі Благодатне на Миколаївщині, там залишилося жити лише десятеро осіб.

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