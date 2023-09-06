Ракетный удар по Запорожью, есть пострадавшие: что известно об обстреле города 6 сентября

Россия атаковала Украину в ночь на 6 сентября 2023 года. Одной из целей стал Киев, враг применил против города комбинированную атаку.

Но российские обстрелы не прекратились. Враг продолжил наносить удары по Украине. Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал о взрывах в Запорожье.

Взрывы в Запорожье сегодня: что известно об обстреле 6 сентября 2023

По словам Юрия Малашко, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Запорожья в 10:24.

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— В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. На данный момент, известно о двух пострадавших — работниках предприятия. На месте работают соответствующие службы, — говорится в сообщении Малашко.

Информация будет дополняться.

Россия обстреливает разные регионы Украины. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в селе Благодатное Николаевской области, там остались жить только десять человек.

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