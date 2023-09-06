Российские военные совершили атаку на Украину в ночь на 6 сентября 2023 года. Одной целью врага стала Одесская область.

Мы расскажем о взрывах в Одесской области 6 сентября 2023 года и что известно о последствиях.

Взрывы в Одесской области 6 сентября 2023 года: что известно

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

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К сожалению, в результате вражеской атаки погиб один человек. Это сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, он умер в больнице.

— В нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия, — сообщил Олег Кипер.

Снова удары по портовой инфраструктуре, есть погибший: последствия обстрела Одесской области 6 сентября / 2 Фотографии

Работа ПВО в ночь на 6 сентября 2023

Оккупанты выпустили по Украине восемь ракет разного типа и 25 ударных дронов Shahed. Силы ПВО уничтожили все восемь ракет и 15 дронов Shahed.

Российские военные уничтожают до основания прифронтовые села. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Благодатном в Николаевской области, и как десять жителей пытаются отстроить село.

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