Знову удари по портовій інфраструктурі, є загиблий: наслідки обстрілу Одещини 6 вересня

Російській військові здійснили атаку на Україну в ніч на 6 вересня 2023 року. Однією з цілей ворога стала Одеська область.
Ми розповімо про вибухи на Одещині 6 вересня 2023 та що відомо про наслідки.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.
На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Це співробітник агропідприємства, який зазнав тяжких поранень, він помер у лікарні.
На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Це співробітник агропідприємства, який зазнав тяжких поранень, він помер у лікарні.
— У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства, — повідомив Олег Кіпер.
Окупанти випустили по Україні вісім ракет різного типу та 25 ударних дронів Shahed. Сили ППО знищили усі вісім ракет та 15 дронів Shahed.
Російські військові знищують вщент прифронтові села. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Благодатному на Миколаївщині та як десятеро жителів намагаються відбудувати село.
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