Російській військові здійснили атаку на Україну в ніч на 6 вересня 2023 року. Однією з цілей ворога стала Одеська область.

Ми розповімо про вибухи на Одещині 6 вересня 2023 та що відомо про наслідки.

Вибухи на Одещині 6 вересня 2023: що відомо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками.

Зараз також дивляться

На жаль, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Це співробітник агропідприємства, який зазнав тяжких поранень, він помер у лікарні.

— У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства, — повідомив Олег Кіпер.

Знову удари по портовій інфраструктурі, є загиблий: наслідки обстрілу Одещини 6 вересня / 5 Фотографій

Робота ППО у ніч проти 6 вересня 2023

Окупанти випустили по Україні вісім ракет різного типу та 25 ударних дронів Shahed. Сили ППО знищили усі вісім ракет та 15 дронів Shahed.

Російські військові знищують вщент прифронтові села. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Благодатному на Миколаївщині та як десятеро жителів намагаються відбудувати село.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.