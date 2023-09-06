Десятки раненых и погибшие: россияне ударили по людному рынку в Константиновке

Общепринятые международные законы и банальные правила человечности — все это проходит мимо российских окупантов, которые продолжают терроризировать украинское мирное население. На этот раз под прицелом оказалась Константиновка.

Что известно о взрывах в Константиновке

О новом проявлении дерзости зла и подлости оккупантов сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, сегодня, 6 сентября, военные РФ обстреляли центр Константиновки.

Наглость зла. Дерзкость подлости. Полномасштабная нечеловечность.

Как сообщает глава государства, сейчас известно о 16 погибших в результате вражеских артиллерийских обстрелов Константиновки.

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Под прицелом оказались как мирные жители, так и простые гражданские объекты города: рынок, магазины, аптека. На месте попадания загорелся пожар.

Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти.

Президент также выразил соболезнования всем тем, кто потерял родных.

О последствиях ужасающего террористического акта РФ в Константиновке сообщил и премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По данным чиновника, среди пострадавших — один ребенок.

Все службы работают. Пожар локализован. Помогаем пострадавшим. Спасибо спасателям, полицейским и медикам, работающим на месте.

По данным Донецкой областной прокуратуры, еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести. Под завалами все еще находятся люди, поэтому поисково-спасательная операция продолжается.

Удар по Константиновке — фото

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