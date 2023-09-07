Четвертая атака за пять дней: что известно о последствиях обстрела Измаильского района в Одесской области 7 сентября

Российские военные снова обстреляли Одесскую область. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По словам Кипера, в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.
В результате сегодняшнего налета дронов Shahed в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
Пострадал один гражданский человек. Водитель грузовика получил легкую травму ноги.
Пострадал один гражданский человек. Водитель грузовика получил легкую травму ноги.
На месте идет ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.
В ПС ВСУ рассказали, что в ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений.
Всего зафиксированы пуски 33 дронов, в основном в направлении южных районов Одесской области.
Всего зафиксированы пуски 33 дронов, в основном в направлении южных районов Одесской области.
По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131.
Вчера россияне нанесли сильный удар по центру Константиновки Донецкой области. Пострадали десятки человек. Ранее мы рассказывали о взрывах в Константиновке 6 сентября 2023 года.
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