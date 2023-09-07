Четвертая атака за пять дней: что известно о последствиях обстрела Измаильского района в Одесской области 7 сентября

Российские военные снова обстреляли Одесскую область. Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области сегодня: что известно об обстреле 7 сентября 2023

По словам Кипера, в течение трех часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

В результате сегодняшнего налета дронов Shahed в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

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На месте идет ликвидация последствий, работают все соответствующие службы.

Работа ПВО в ночь на 7 сентября 2023

В ПС ВСУ рассказали, что в ночь на 7 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую и Одесскую области несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с северного, юго-восточного и южного направлений.

Всего зафиксированы пуски 33 дронов, в основном в направлении южных районов Одесской области.

По результатам боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 25 Shahed-136/131.

Вчера россияне нанесли сильный удар по центру Константиновки Донецкой области. Пострадали десятки человек. Ранее мы рассказывали о взрывах в Константиновке 6 сентября 2023 года.

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