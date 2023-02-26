Десять часов воздушной тревоги и почти 20 вражеских обстрелов — как прошла ночь в Никопольском районе

Россияне снова всю ночь терроризировали Днепропетровскую область. В Никопольском районе воздушная тревога не утихала в течение десяти часов. За это время оккупанты обстреляли территорию почти 20 раз.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram. Читай, что известно о ночных обстрелах Никопольского района в ночь на 26 февраля.
Тяжелая артиллерия врага беспрестанно била по самому Никополю, Марганецкой, Мировской общинам, — отметил Лукашук.
Тяжелая артиллерия врага беспрестанно била по самому Никополю, Марганецкой, Мировской общинам, — отметил Лукашук.
К счастью, обошлось без жертв. Но территории обстрелов еще обследуются.
Пока известно, что в Марганце повреждено частное предприятие, учебное заведение, пятиэтажка и еще четыре сооружения.
В Никополе в результате российской атаки загорелся жилой дом, но спасатели уже ликвидировали пожар. Также пострадали две пятиэтажки, три частных дома, ресторан, газопровод и линии электропередач.
В других районах Днепропетровской области ночь прошла относительно спокойно и без обстрелов.
Николай Лукашук поделился фотографиями последствий российских обстрелов Никопольского района в ночь на 26 февраля.
Угледар сегодня встречает постоянными взрывами. Сгоревшие авто на обочине, разрушенные дома, застрявшие посреди двора снаряды. Смотри, что происходит в прифронтовом городе.
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Главное фото: Николай Лукашук / Telegram