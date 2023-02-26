Росіяни знову усю ніч тероризували Дніпропетровську область. У Нікопольському районі повітряна тривога не вщухала протягом десятьох годин. За цей час окупанти обстріляли територію майже 20 разів.

Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram. Читай, що відомо про нічні обстріли Нікопольщини у ніч проти 26 лютого.

Вибухи в Нікопольському районі 26 лютого

Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській громадам, — зазначив Лукашук.

На щастя, минулось без жертв. Але території обстрілів ще обстежуються.

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Наразі відомо, що в Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди.

У Нікополі внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок, але рятувальники вже ліквідували пожежу. Також постраждали дві п’ятиповерхівки, три приватні будинки, ресторан, газогін та лінії електропередач.

В інших районах Дніпропетровської області ніч пройшла відносно спокійно та без обстрілів.

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Обстріл Нікопольського району — фото

Микола Лукашук поділився фотографіями наслідків російського обстрілу Нікопольського району в ніч проти 26 лютого.

Десять годин повітряної тривоги та майже 20 ворожих обстрілів — як минула ніч у Нікопольському районі / 3 Фотографії

Вугледар сьогодні зустрічає постійними вибухами. Згорілі авто на узбіччі, розбиті будинки, застряглі посеред двору снаряди. Дивись, що відбувається у прифронтовому місті.

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Головне фото: Микола Лукашук / Telegram