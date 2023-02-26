Десять годин повітряної тривоги та майже 20 ворожих обстрілів — як минула ніч у Нікопольському районі

Росіяни знову усю ніч тероризували Дніпропетровську область. У Нікопольському районі повітряна тривога не вщухала протягом десятьох годин. За цей час окупанти обстріляли територію майже 20 разів.
Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram. Читай, що відомо про нічні обстріли Нікопольщини у ніч проти 26 лютого.
Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській громадам, — зазначив Лукашук.
Важка артилерія ворога безперестанку гатила по самому Нікополю, Марганецькій, Мирівській громадам, — зазначив Лукашук.
На щастя, минулось без жертв. Але території обстрілів ще обстежуються.
Наразі відомо, що в Марганці пошкоджено приватне підприємство, навчальний заклад, п‘ятиповерхівку та ще чотири споруди.
У Нікополі внаслідок російської атаки загорівся житловий будинок, але рятувальники вже ліквідували пожежу. Також постраждали дві п’ятиповерхівки, три приватні будинки, ресторан, газогін та лінії електропередач.
В інших районах Дніпропетровської області ніч пройшла відносно спокійно та без обстрілів.
Микола Лукашук поділився фотографіями наслідків російського обстрілу Нікопольського району в ніч проти 26 лютого.
Вугледар сьогодні зустрічає постійними вибухами. Згорілі авто на узбіччі, розбиті будинки, застряглі посеред двору снаряди. Дивись, що відбувається у прифронтовому місті.
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Головне фото: Микола Лукашук / Telegram