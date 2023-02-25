Не можна навіть висунути голову з укриття! Росіяни невпинно нищать Вугледар

Вугледар — маленьке шахтарське містечко, яке нині росіяни перетворили на суцільні руїни. Населений пункт зустрічає постійними вибухами. Згорілі авто на узбіччі, розбиті будинки, застряглі посеред двору снаряди.

Зараз Вугледар — одне з найнебезпечніших міст. Адже зовсім поруч проходить лінія розмежування. Пересуватись тут треба дуже тихо й обережно, щоб не привертати до себе увагу.

Умов для проживання у місті взагалі немає. Житлові будинки потрощені, немає жодного вцілілого вікна, на дитячих майданчиках валяються осколки та нерозірвані снаряди.

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З неба над територією спостерігають ворожі дрони. Тому на відкритій місцевості знаходитись заборонено. Часто бувають дні, що й взагалі не можна висунути голову з укриття.

Бійці діляться, що вільного часу майже не мають, адже мета одна — захист рідної землі від загарбників.

У нас за спиною наші рідні, тому ми рухаємось тільки вперед, — каже військовослужбовець з позивним Звір.

Тим часом тривають бої за Бахмут. Ворог впритул підійшов до міста, тож обстріли практично не вщухають. Дивись, що зараз там відбувається.

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