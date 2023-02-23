Україна

Збирають урожай бавовни! Як бійці 24-ї бригади зупиняють новий наступ РФ

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 23 Лютого 2023, 22:00

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