Збирають урожай бавовни! Як бійці 24-ї бригади зупиняють новий наступ РФ

Агресор намагається просуватися на Донецькому напрямку, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Ворог наростив сили у напрямку Лимана, Бахмута, Авдіївки та Шахтарська.

Вночі майже по всій лінії фронту на Донеччині, яка нині під контролем росіян, усе вибухало. Бавовну збирали в Дебальцевому, Макіївці, Донецьку і навіть Маріуполі. За попередніми даними у Маріуполі знищено склади з ворожими боєприпасами.

Сама ж ситуація на лінії фронту напружена. Окупаційні війська продовжують штурмувати Сили оборони у районі Авдіївки та Вугледара. Не вщухають бої та на Сватівському напрямку.

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Вони не рахують людей за людей. Намагаються виснажити постійними штурмами. Оскільки в них нічого не виходить, вони більше пішли по околицях, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Ростислав.

Більше про ситуацію на Донецькому напрямку знає наш спеціальний кореспондент Олег Корнієнко.

Попри постійні обстріли російських військових, люди продовжують жити у прифронтових населених пунктах. Раніше ми розповідали про ситуацію у Красногорівці на Донеччині. Люди живуть у підвалах, адже їхні будинки знищені.

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