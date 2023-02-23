Собирают урожай хлопка! Как бойцы 24-й бригады останавливают новое наступление РФ

Агрессор пытается продвигаться на Донецком направлении, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Враг нарастил силы в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Шахтерска.

Ночью почти по всей линии фронта в Донецкой области, которая сейчас под контролем россиян, все взрывалось. “Хлопок” собирали в Дебальцево, Макеевке, Донецке и даже в Мариуполе. По предварительным данным, в Мариуполе уничтожены склады с вражескими боеприпасами.

Сама же ситуация на линии фронта напряженная. Оккупационные войска продолжают штурмовать Силы обороны в районе Авдеевки и Угледара. Не утихают бои и на Сватовском направлении.

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Они не считают людей за людей. Пытаются истощить постоянными штурмами. Поскольку у них ничего не получается, они больше пошли по окрестностям, — рассказывает военнослужащий ВСУ Ростислав.

Больше о ситуации в Донецком направлении знает наш специальный корреспондент Олег Корниенко.

Несмотря на постоянные обстрелы российских военных, люди продолжают жить в прифронтовых населенных пунктах. Ранее мы рассказывали о ситуации в Красногоровке Донецкой области. Люди живут в подвалах, ведь их дома уничтожены.

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