Собирают урожай хлопка! Как бойцы 24-й бригады останавливают новое наступление РФ

Украина

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Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 23 февраля 2023, 22:00

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Збір на антидронову рушницю для батальйону 112 бригади ТРО
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Чтобы уберечь себя и уничтожить врага — открыт сбор на антидроновое ружье для бригады ТрО

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