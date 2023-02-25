Нельзя даже высунуть голову из укрытия! Россияне без устали уничтожают Угледар

Угледар — маленький шахтерский городок, который россияне превратили в сплошные руины. Населённый пункт встречает постоянными взрывами. Сгоревшие авто на обочине, разбитые дома, застрявшие посреди двора снаряды.

Сейчас Угледар — один из самых опасных городов. Ведь совсем рядом проходит линия разграничения. Передвигаться надо очень тихо и осторожно, чтобы не привлекать к себе внимание.

Условий для проживания в городе вообще нет. Жилые дома разрушены, нет ни одного уцелевшего окна, на детских площадках валяются осколки и неразорванные снаряды.

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С неба над территорией наблюдают вражеские дроны. Поэтому на открытой местности запрещено находиться. Часто бывают дни, что вообще нельзя высунуть голову из укрытия.

Бойцы делятся, что свободного времени почти нет, ведь цель одна — защита родной земли от захватчиков.

У нас за спиной наши родные, поэтому мы двигаемся только вперед, — говорит военнослужащий с позывным Зверь.

Тем временем продолжаются бои за Бахмут. Враг вплотную подошел к городу, поэтому обстрелы практически не утихают. Смотри, что сейчас там происходит.

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