Украина

Подошли вплотную к городу: ситуация в Бахмуте сейчас и какова цель у вагнеровцев

Виктория Мельник, редактор сайта 23 февраля 2023, 15:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні 23.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрыть Украину Железным куполом: рассказываем об израильской системе ПВО
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:06
український хліб
Хлеб из-под обстрелов к вашему столу: как Украина, несмотря на войну, продолжает спасать мир от голода
Смотреть больше

Последние видео
0:03:28
університет імені Драгоманова

Университет Драгоманова изменил статус и название — подробности
0:03:03
Бахмут
Подошли вплотную к городу: ситуация в Бахмуте сейчас и какова цель у вагнеровцев
0:03:14
Бухарестская девятка
На кону — свобода: результаты саммита Бухарестской девятки в Варшаве
0:09:07
сучасна українська література
Украинская литература сельская и страдальческая? Литературовед о том, как открыть ее для себя по-новому
Карта бойових дій в Україні 23.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Чи стане Україна доугим Ізраїлем
Украина — второй Израиль? Как на самом деле живут в милитарной стране и что может ждать украинцев
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрыть Украину Железным куполом: рассказываем об израильской системе ПВО
0:03:21
Сергій Лукащук
Потерял обе ноги, но сохранил веру, что будет снова ходить! История, которая подарит надежду каждому
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:06
український хліб
Хлеб из-под обстрелов к вашему столу: как Украина, несмотря на войну, продолжает спасать мир от голода
Больше видео
університет імені Драгоманова
Читать дальше
Университет Драгоманова изменил статус и название — подробности
Бухарестская девятка
Читать дальше
На кону — свобода: результаты саммита Бухарестской девятки в Варшаве

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь