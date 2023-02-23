Подошли вплотную к городу: ситуация в Бахмуте сейчас и какова цель у вагнеровцев

От когда-то цветущего и чистого города не осталось ни следа. Закрытые и разбитые магазины, пустые улицы, выбитые оконные стекла и осколки на дороге — вот что принес “русский мир” в Бахмут. Так россияне поступают с каждым населенным пунктом, оказавшимся под их контролем.

Не жалеет враг ни украинских гражданских, ни российских военных. Сейчас он вплотную подошел к городу Бахмут, поэтому обстрелы практически не утихают.

Местные власти еще раз напоминают об эвакуации, которую пока еще можно осуществить. В город сейчас пропускают только по спецпропускам, так что попасть не так уж легко.

Борьба здесь идет буквально за каждый дом, перестрелки не утихают ни днем, ни ночью. Спецназовец НГУ Александр говорит: кадровики РФ стали менее активными, и теперь в ход пошли наемные военные.

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Недавно бойцы перехватили разговоры вагнеровцев. В них командир вагнеровцев приказывает наемнику расстрелять своего коллегу. Боевой дух врага падает: даже наемные боевики отказываются идти в наступление.

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