Підійшли впритул до міста: ситуація в Бахмуті зараз та яка мета у вагнерівців

Від колись квітучого та чистого міста не залишилося й натяку. Зачинені та розбиті крамниці, пусті вулиці, вибиті шибки та уламки на дорозі — ось що приніс “русскій мір” до Бахмута. Так росіяни вчиняють з кожним населеним пунктом, яке опиняється під їхнім контролем.

Не шкодує ворог ні українських цивільних, ні російських військових. Нині він впритул підійшов до міста Бахмут, тож обстріли практично не вщухають.

Місцева влада вкотре нагадує про евакуацію, яку поки що ще можна здійснити. До міста нині пропускають лише за спецперепустками, тож потрапити не так уже й легко.

Боротьба тут триває буквально за кожен будинок, перестрілки не вщухають ні вдень, ні вночі. Спецпризначенець НГУ Олександр каже: кадровики РФ стали менш активними, тож тепер у хід пішли наймані військові.

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Нещодавно бійці перехопили розмови вагнерівців. У них командир вагнерівців наказує найманцеві розстріляти свого колегу. Бойовий дух ворога падає: навіть наймані бойовики відмовляються йти у наступ.

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