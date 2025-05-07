Война в Украине

ВЛК будут проходить не все — правительство внесло изменения в порядок мобилизации

Виктория Мельник, журналист сайта 07 мая 2025, 16:00
мобилизация
Фото Depositphotos
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