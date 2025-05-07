ВЛК будут проходить не все — правительство внесло изменения в порядок мобилизации

Уже больше трех лет украинцы живут в условиях войны и обеспечения армии. В частности, идет мобилизация населения.

Правительство внесло изменения в порядок призыва, а также предоставление отсрочки и прохождения ВЛК. Детальнее об этом — дальше в материале.

Мобилизация: новые изменения

По сообщению постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, Правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

В частности, теперь в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов будут отражены данные о вручении повестки на бланке.

Что касается предоставления отсрочки от мобилизации, будет уточнена конечная дата предоставления для отдельных категорий военнообязанных граждан.

— Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, — отметил он.

Читать по теме Кто теряет отсрочку от мобилизации: изменения в правилах для студентов после 25 лет Ограничение отсрочки от мобилизации для вступивших после 25 лет в чем суть нового закона?

Также Тарас Мельничук добавил, что теперь будут конкретизированы случаи, в которых граждан не будут направлять на прохождение ВЛК для определения пригодности к военной службе.

Направятся те, кто:

не проходили медицинский осмотр;

у кого истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе.

Напомним, что отныне процедура формирования направления на ВЛК проходит в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом можешь узнать больше по ссылке на наш другой материал.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.