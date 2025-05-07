Війна в Україні

ВЛК проходитимуть не всі — уряд вніс зміни до порядку мобілізації

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Травня 2025, 16:00
мобілізація
Фото Depositphotos
ВЛК проходитимуть не всі — уряд вніс зміни до порядку мобілізації
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