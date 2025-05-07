ВЛК проходитимуть не всі — уряд вніс зміни до порядку мобілізації

Уже понад три роки українці живуть в умовах війни та забезпечення армії. Зокрема, триває мобілізація населення.

Уряд вніс зміни до порядку призову, а також надання відстрочки та проходження ВЛК. Детальніше про це — далі у матеріалі.

Мобілізація: нові зміни

За повідомленням постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука, Уряд вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Зокрема, тепер у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів будуть відображені дані про вручення повістки на бланку.

Що стосується надання відстрочки від мобілізації, буде уточнено кінцеву дату надання для окремих категорій військовозобовʼязаних громадян.

— Уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо, — зазначив він.

Також Тарас Мельничук додав, що відтепер буде конкретизовано випадки, в яких громадян не направлятимуть на проходження ВЛК для визначення придатності до військової служби.

Направлятимуться ті, хто:

не проходили медичний огляд;

у кого закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби.

Нагадаємо, що відтепер процедура формування направлення на ВЛК відбувається в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

Про це можеш дізнатися більше за посиланням на наш інший матеріал.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.