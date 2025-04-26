Хто втрачає відстрочку від мобілізації: зміни в правилах для студентів після 25 років

Українська влада готується внести зміни в законодавство, які стосуються відстрочки від мобілізації для студентів.

Частину здобувачів освіти позбавлять права на відстрочку, зокрема тих, хто вступив до закладів професійно-технічної освіти після 25 років.

Ці зміни передбачені в проекті закону №13193, поданому Кабінетом Міністрів.

В уряді зазначають, що багато молодих людей, які вже мають певний рівень освіти, почали навчання у 2022-2024 роках у рамках отримання другого або навіть нижчого рівня освіти, щоб уникнути мобілізації.

Зокрема, це стосується студентів професійно-технічних закладів та здобувачів фахової передвищої освіти, які вступили на навчання після досягнення 25 років.

Новий законопроєкт уточнює, що відстрочка надаватиметься тільки студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах або на рівні, вищому за раніше отриманий.

Відстрочка матиме термін тривалістю освітньої програми.

Крім того, пропонується внести законодавчі зміни, які визначатимуть вікові обмеження для отримання відстрочки від мобілізації на основі рівня освіти.

У Міністерстві освіти пояснюють, що за останні півроку зросла кількість здобувачів професійної освіти серед чоловіків старше 25 років, і ситуація потребує термінового врегулювання.

Відповідно до нових правил, вікові межі для здобувачів професійної та фахової освіти будуть чітко визначені, це унеможливить значну кількість спроб ухилення від мобілізації через навчання.

Зміни спрямовані на забезпечення справедливості та оптимізацію мобілізаційного процесу в умовах війни.

