Конец эпохи “праздника весны”: впервые большинство украинцев не будет праздновать 8 марта

Согласно новым данным всеукраинского исследования Социологической группы Рейтинг, популярность праздника 8 марта продолжает стремительно падать. Впервые за более чем десять лет наблюдений количество игнорирующих эту дату превысило количество тех, кто планирует ее отмечать.

Если еще пять лет назад праздник был абсолютно народным, то сегодня он превратился в предмет дискуссий и постепенного забвения.

52% против празднования: результаты большого опроса накануне 8 марта

Результаты опроса, проведенного в конце февраля 2026, свидетельствуют о том, что только 45% респондентов намерены праздновать 8 марта. В то же время более половины опрошенных — 52% — заявили, что не планируют никаких торжеств. Для сравнения, в феврале 2021 года поклонников праздника было значительно больше — 68%.

Такая динамика указывает на то, что за последние годы праздник лишился своего статуса сквозного для всех категорий населения. Падение популярности наблюдается во всех социально-демографических группах, независимо от возраста или уровня состояния, хотя некоторые региональные и гендерные особенности все же сохраняются.

Несмотря на общую тенденцию к понижению, отношение к 8 марта остается неоднородным:

Восток и Юг: здесь традиция празднования является самой прочной. На Востоке отмечать праздник планируют 61% опрошенных, на Юге – 51%.

Интересно, что мужчины в возрасте 36–50 лет оказались наиболее традиционными – среди них праздновать планируют 58%.

Женщины той же возрастной категории относятся к празднику гораздо скептичнее – о намерении праздновать заявили лишь 42%.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 1000 респондентов во всех подконтрольных областях Украины. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,1%, что позволяет считать эти данные объективным отражением общественных настроений в преддверии весны 2026 года.

