Досуг Опросы

Конец эпохи “праздника весны”: впервые большинство украинцев не будет праздновать 8 марта

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 марта 2026, 17:00 2 мин.
сколько украинцев будут праздновать 8 марта
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь