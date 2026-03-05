Кінець епохи “свята весни”: вперше більшість українців не святкуватиме 8 березня

Згідно з новими даними всеукраїнського дослідження Соціологічної групи Рейтинг, популярність свята 8 березня продовжує стрімко падати. Вперше за понад десять років спостережень кількість тих, хто ігнорує цю дату, перевищила кількість тих, хто планує її відзначати.

Якщо ще п’ять років тому свято було абсолютно народним, то сьогодні воно перетворилося на предмет дискусій та поступового забуття.

52% проти святкування: результати великого опитування напередодні 8 березня

Результати опитування, проведеного наприкінці лютого 2026 року, свідчать про те, що лише 45% респондентів мають намір святкувати 8 березня. Водночас понад половина опитаних — 52% — заявили, що не планують жодних урочистостей. Для порівняння, у лютому 2021 року прихильників свята було значно більше — 68%.

Така динаміка вказує на те, що за останні роки свято втратило свій статус наскрізного для всіх категорій населення. Падіння популярності спостерігається в усіх соціально-демографічних групах, незалежно від віку чи рівня статків, хоча певні регіональні та гендерні особливості все ж зберігаються.

Попри загальну тенденцію до зниження, ставлення до 8 березня залишається неоднорідним:

Схід та Південь: тут традиція святкування є найміцнішою. На Сході відзначати свято планують 61% опитаних, на Півдні — 51%.

Цікаво, що чоловіки віком 36–50 років виявилися найбільш традиційними — серед них святкувати планують 58%.

Жінки тієї ж вікової категорії ставляться до свята значно скептичніше — про намір святкувати заявили лише 42%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 1000 респондентів у всіх підконтрольних областях України. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,1%, що дозволяє вважати ці дані об’єктивним відображенням суспільних настроїв напередодні весни 2026 року.

