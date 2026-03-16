Референдум о мирном соглашении: как изменились настроения украинцев — опрос КМИС

В украинском обществе постепенно трансформируется отношение к идее проведения общенационального плебисцита относительно будущего мирного соглашения.

Новое исследование Киевского международного института социологии, проведенное в марте 2026 года, зафиксировало рост скептических настроений среди граждан, хотя относительное большинство все еще поддерживает такой шаг.

Референдум о мирном соглашении: как изменились настроения украинцев за два месяца

Социологи отмечают, что за последние два месяца готовность украинцев к референдуму заметно снизилась. Если в январе 2026 года идею поддерживали 55% опрошенных, то к началу марта этот показатель упал до 50%. Одновременно с этим доля тех, кто выступает против проведения голосования, выросла с 32% до 40%.

Особый интерес вызывает разрез взглядов в зависимости от отношения к компромиссам. Самыми активными сторонниками референдума являются те, кто готов принять соглашение о выводе украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности (71% поддержки идеи). Среди категорических противников таких уступок идею плебисцита поддерживают лишь 39%.

Вопрос легитимности: готова ли Украина к референдуму в условиях войны

Одним из главных вызовов для будущего волеизъявления может стать низкая явка, что ставит под вопрос легитимность его результатов. Хотя 64% украинцев заявляют о готовности принять участие в голосовании, лишь половина из них (31%) настроены точно прийти на участки.

Эксперты КМИС предупреждают: учитывая огромное количество украинцев за границей и риски безопасности внутри страны, реальная явка может едва преодолеть отметку в 50%. Это создаст почву для внутренних кризисов и обвинений в нелегитимности процедуры.

Магия формулировок: сколько граждан на самом деле планируют прийти на участки

Социологи провели уникальный эксперимент, чтобы продемонстрировать, как манипулятивный вопрос может радикально изменить выбор людей. Респондентам предложили проголосовать за соглашение, где акценты были смещены на позитивные бонусы: членство в ЕС уже в 2027 году, надежные гарантии безопасности и план восстановления. О территориальных уступках в таком вопросе упоминалось лишь вскользь.

Результат оказался поразительным:

При такой формулировке да готовы сказать 61% всех опрошенных;

Среди тех, кто точно придет на референдум, уровень поддержки взлетает до 86% .

Примечательно, что даже те украинцы, которые категорически против обмена территорий на гарантии, в 54% случаев проголосовали бы за, если бы вопрос был подан в таком привлекательном виде.

На фоне этих социологических дискуссий президент Украины Владимир Зеленский четко очертил рамки возможных переговоров. Комментируя обсуждение территориальных уступок, он акцентировал внимание на сложности ситуации и невозможности простых решений.

