Референдум про мирну угоду: як змінилися настрої українців — опитування КМІС

В українському суспільстві поступово змінюється ставлення до ідеї проведення загальнонаціонального плебісциту щодо майбутньої мирної угоди.

Нове дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведене у березні 2026 року, зафіксувало зростання скепсису серед громадян, хоча відносна більшість все ще підтримує такий крок.

Референдум про мирну угоду: як змінилися настрої українців за два місяці

Соціологи зазначають, що за останні два місяці готовність українців до референдуму помітно знизилася.

Якщо у січні 2026 року ідею підтримували 55% опитаних, то на початку березня цей показник впав до 50%. Водночас частка тих, хто виступає проти проведення голосування, зросла з 32% до 40%.

Особливо цікавим є розріз у поглядах залежно від ставлення до компромісів. Найбільшими прихильниками референдуму є ті, хто готовий прийняти угоду про виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки (71% підтримки ідеї).

Серед категоричних противників таких поступок ідею плебісциту підтримують лише 39%.

Питання легітимності: чи готова Україна до референдуму в умовах війни

Одним із головних викликів для майбутнього волевиявлення може стати низька явка, що ставить під сумнів легітимність його результатів. Хоча 64% українців заявляють про готовність взяти участь у голосуванні, лише половина з них (31%) налаштовані точно прийти на дільниці.

Експерти КМІС попереджають: враховуючи величезну кількість українців за кордоном та безпекові ризики всередині країни, реальна явка може ледь перетнути межу у 50%, що створить ґрунт для внутрішніх криз та звинувачень у нелегітимності процедури.

Скільки громадян насправді планують прийти на дільниці

Соціологи провели унікальний експеримент, аби продемонструвати, як маніпулятивне запитання може радикально змінити вибір людей.

Респондентам запропонували проголосувати за угоду, де акценти були зміщені на позитивні бонуси: членство в ЄС уже у 2027 році, надійні гарантії безпеки та план відбудови. Про територіальні поступки в такому запитанні згадувалося лише мимохідь.

Результат виявився приголомшливим:

За такого формулювання так готові сказати 61% усіх опитаних;

Серед тих, хто точно прийде на референдум, рівень підтримки злетить до 86% .

Навіть ті українці, які категорично проти обміну територій на гарантії, у 54% випадків проголосували б за, якби запитання було подане у такому привабливому вигляді.

На тлі цих соціологічних дискусій президент України Володимир Зеленський чітко окреслив рамки можливих перемовин. Коментуючи обговорення територіальних поступок, він наголосив на складності ситуації та неможливості простих рішень.

