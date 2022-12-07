Успех в Херсоне и Харькове зависел от Бахмута: генерал Дмитрий Красильников о ходе войны и модернизации ВСУ

Оборона украинской земли лежит на плечах украинских военных всех чинов. Сейчас мы мало что знаем о наших военных достижениях и планах, потому что помним — все после победы. Но вместе с тем есть события, о которых можно и нужер говорить уже сейчас.
Бригадный генерал и герой Украины Дмитрий Красильников получил звание Героя Украины за оборону Харькова. Тогда он командовал оперативно-тактической группировкой Північ и отбил россиян на Луганской границе.
Он рассказал об обороне Харькова, состоянии российской армии и поделился, что сейчас совершенствуется в украинском войске.
Генерал вспоминает, что тогда у Украины не было столько сил, чтобы закрыть все пути наступления врага. А россияне заходили по всей границе и пытались оцепить силы Украины в Луганской области. К счастью, не получилось.
— Мы, во-первых, этого не допустили, во-вторых, нанесли противнику очень существенные потери. Можно сказать, что на большой срок мы полностью затормозили любое наступление противника на том направлении, — заключает Дмитрий Красильников.
Благодаря нашей группировке он (враг — ред.) не пошел на Харьков, не пошел силами, которыми планировал.
Благодаря нашей группировке он (враг — ред.) не пошел на Харьков, не пошел силами, которыми планировал.
— Перед полномасштабным вторжением вы говорили, что вероятнее всего, враг будет наступать с временно оккупированных территорий, и вряд ли он уйдет по нескольким направлениям. А произошло так, что он ушел и с Севера, и с Юга, и с Востока. Насколько это было для вас неожиданным?
— Мы рассматриваем всегда, как говорится, два варианта — вероятный и опасный, — говорит генерал.
Конечно, если бы россияне наступали с уже оккупированных территорий, это была бы скрытая агрессия под видом ополченцев и так называемой милиции “Л/ДНР”. Но Красильников уверяет, что готовились оборонные войска и к таким событиям, которые происходили 24 февраля: просто никто не ожидал столь грубого нарушения всех гуманитарных и военных правил.
Facebook Генштаба ВСУ
Генерал говорит, что наша война действительно схожа с событиями Первой Мировой: столь же интенсивная.
— Постоянное пребывание личного состава на первой линии в окопах непосредственно рядом с противником, то есть расстояние может достигать и 100, и 200 или даже 50 метров друг от друга. Действительно, там сейчас тяжелая ситуация, противник там наращивает силы, особенно перекидыванием постоянных резервов из бывших заключенных в ряды частной военной компании.
На Бахмутском направлении сосредоточено, мне кажется, не менее половины всех подразделений ПИК Вагнера.
На Бахмутском направлении сосредоточено, мне кажется, не менее половины всех подразделений ПИК Вагнера.
— И они действительно воюют мотивированно, — признает Красильников. — Причины две: деньги и безысходность.
Если они согласились выполнять задачи в составе ПВК Вагнера, они либо выполняют этот контракт и возвращаются после контракта, либо просто погибнут, и все. Что не раз подтверждалось и данными от пленных.
Если они согласились выполнять задачи в составе ПВК Вагнера, они либо выполняют этот контракт и возвращаются после контракта, либо просто погибнут, и все. Что не раз подтверждалось и данными от пленных.
И, реально, мы видим, как работают их заградительные отряды, когда, например, отходят с позиций четверо, потом в глубине фронта поднимается какая-то стрельба, потом возвращаются уже двое, и снова занимают свои позиции.
— А почему они так ухватились за Бахмут?
— Возможно, считают, что это им откроет дорогу на Константиновку, Краматорск, Славянск. Возможно, это создаст угрозу для группировки, которая у нас ведет наступление на северном направлении — на Кременную и Сватово.
То есть там есть определенные оговорки, чтобы мы удерживали Бахмут стойко, — говорит генерал.
Считаю, что в успехе наших Вооруженных сил в Херсонской и Харьковской областях есть небольшая доля непосредственно тех войск, которые обороняли Бахмут.
Считаю, что в успехе наших Вооруженных сил в Херсонской и Харьковской областях есть небольшая доля непосредственно тех войск, которые обороняли Бахмут.
Вместе с тем Красильников говорит, что до сих пор существует угроза наступления россиян на Харьков. В частности, через Богодухов, перекрыв трассу Харьков — Киев. В соответствии с этим принимаются все меры обороны и подготовки по тем направлениям.
Но генерал уверяет: взять Харьков под контроль россиянам точно никогда не получится. Харьковчане уже научены на своих ошибках и у них есть опыт первого отражения россиян.
Генерал Дмитрий Красильников считает, что удачное ведение контрнаступления и защиты не будет проведено полноценно без пехоты. В то же время многие военные аналитики говорят: будущее — за дронами.
— Если брать вообще историю становления Вооруженных сил Советского Союза, на обломках которого были созданы ВСУ, считалось так: была концепция ограниченной ядерной войны, когда ядерными боеприпасами малой мощности уничтожались опорные пункты на переднем крае.
Затем пехота в боевых машинах, находясь в десанте, внутри, с включенными системами противоатомной и противорадиационной защиты, проходили эти опорные пункты на полной скорости, и таким образом совершали глубокие прорывы, — объясняет Красильников. — Для пехоты там места не было.
Эта война доказала, что это неправильный путь. Мы встретили эту войну — как в 2014 году, так и сейчас — с тем, что нам очень сильно не хватает именно этого пехотного состава.
Эта война доказала, что это неправильный путь. Мы встретили эту войну — как в 2014 году, так и сейчас — с тем, что нам очень сильно не хватает именно этого пехотного состава.
Украина является примером, что ни удачно организованная противовоздушная оборона, ни оружие не могут быть такими эффективными как пехота.
И даже роботизированная техника не делает перелома в войне, потому что на это способна только мотивированная пехота.
— Надо инициировать, проводить мотивационные мероприятия и кампанию по формированию мощного пехотного компонента. Те, кто служат в пехоте или в стрелковых подразделениях, механизированных мотопехотных подразделениях, должны получать большую оплату, большее обеспечение, большие привилегии, — отмечает генерал.
Наши ВСУ действительно творят чудеса. О том, как украинская армия менялась на протяжении всей независимости Украины и куда она движется, мы рассказывали в материале, посвященном Дню ВСУ.
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Главное фото: Новынарня