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Успіх у Херсоні та Харкові залежав від Бахмута: генерал Дмитро Красильников про хід війни та модернізацію ЗСУ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 21:00
Дмитро Красильников

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