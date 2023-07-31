Очень важно — единение нации. Тогда все у нас будет хорошо! Боец Адам об изменениях в войне с 2014 года и работе тактической группы

Многие военные сражались с врагом еще с 2014 года. Некоторые из них принимали участие в сложных боях в Донецкой области, в частности под Донецким аэропортом. Среди них и Евгений Межевикин с позывным Адам.

Сейчас мужчина уже имеет звание Герой Украины и является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, а также командиром тактической группы Адам. А девять лет назад он был немногим известным офицером-танкистом.

Евгений рассказал для Армии.Inform о начале полномасштабного вторжения, создания тактической группы и что изменилось, а что нет за период войны в Украине.

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Когда началось полномасштабное вторжение, Евгений учился в Национальном университете обороны Украины. Поэтому, когда узнал о начале полномасштабного российского наступления, сообщил близких, достал из шкафа бронежилет и каску и поехал в университет. Мужчина вспоминает, что у них на кафедре подготовки офицеров запаса была учебная техника: танки, БМП и другое.

— На третий день после полномасштабного вторжения я предложил ребятам пойти посмотреть, в каком состоянии все это и можно ли на этом воевать.

Предложил руководству университета создать офицерские экипажи. Меня поддержали.

У мужчин были два танка и одна БМП-2. Смогли получить запчасти и подготовить технику благодаря Центральному бронетанковому управлению.

— Набрал Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, сказал, что есть танки, экипажи, под Киевом ситуация тяжелая, мы готовы работать как солдаты танкового взвода. Залужный связал нас с Александром Сырским, и тот уже давал задание, — делится Адам.

Что изменилось в войне за эти годы

Уже летом 2023 Евгений был под Бахмутом. Он командир тактической группы Адам. Сначала она работала под Ирпенем, затем на Запорожском направлении и под Харьковом. За это время тактическая группа увеличилась, ведь добавились механизированные, штурмовые, аэромобильные подразделения, танкисты, ССО, артиллерия и ТрО. В районе Бахмута проводят штурмовые наступательные операции.

Адам акцентирует, что за годы войны не изменилась цель наших бойцов. Они стремятся уничтожить врага и освободить нашу землю.

Но за это время, по его словам, изменился сам враг. Россияне стали использовать все силы и средства, которые имеют, а также привлекать наемников, например бойцов ЧВК Вагнер.

— Намного увеличился объем работы, количество личного состава, количество техники, привлекаемых средств к выполнению поставленных врагом задач.

Так же и у нас сняты ограничения на ведение боевых действий, и мы используем все, что есть на вооружении, но в рамках международного права, — объясняет военный.

С 2014 года изменилось то, что люди начали понимать, куда они идут и какие задачи будут выполнять.

— К сожалению, в первые полгода широкомасштабной войны из-за ранения и гибели мы потеряли много командиров и бойцов, у которых был боевой опыт и мотивация. Но в каждой бригаде становится все больше людей, приобретающих боевой опыт. И они вместе с оставшимися из старого склада составляют грозную силу.

Он также отмечает, что особенно важна подготовка личного состава, ведь методы войны меняются. Для обучения также привлекают инструкторов НАТО. По его мнению, они не дают вернуться к подготовке по советским учебникам.

— Следует понимать, что ход боевых действий, их планирование, подготовка зависит от местности, действий противника и т.д. Поэтому шаблонной подготовки быть не может. Подразделения должны готовиться к конкретному заданию. Именно поэтому нужны и специалисты НАТО, и наши инструкторы с опытом.

Об иностранной технике

Евгений говорит, что военным приходится использовать французские и американские бронированные машины. Эта техника гораздо лучше советской, хотя всегда говорили наоборот. Мужчина акцентирует внимание, что иностранная техника хорошо защищает экипажи, а это очень важно. Также защитник рассказывает о достижениях своей группы.

— Считаю достижением успешное ведение оборонных боев — первоочередная задача — сдерживание и уничтожение наступающего врага. Продолжилась оборона Иванковского, канала Северский Донец и окрестностей Бахмута — без потерь позиций с удачным продвижением вперед. Мы оказывали помощь и усиливали оборону, — рассказывает он.

Добавляет также, что тактическая группа совершала успешные штурмовые действия под Харьковом. Также упоминает освобождение Вербовки, Балаклеи и продолжение наступления. Под Бахмутом также наносили врагу значительные потери.

Очень важно — единение нации

По мнению Евгения, многие наши сограждане не очень хотят меняться.

— Почему-то некоторые не понимают, что именно сейчас настало то время, когда нужно прекратить давать взятки, не думать, как кого-то обмануть. Нужно что-то делать, чтобы наши дети жили лучше, — рассуждает он.

Адам говорит, что все должны включаться в работу и не искать разных отговорок. Добавляет еще одну необходимую вещь.

— И еще одно очень важное — единение нации. Тогда все у нас будет хорошо. Если все люди это поймут, то мы будем жить гораздо лучше, — акцентирует мужчина.

Говорит, когда закончится война, надо будет прежде всего благодарить людей, которые поддерживают и отдают свое для общей победы. Он считает, что многие смогут друг другу сказать: “Спасибо”.

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Фото: Александр Шульман / Армія.Inform