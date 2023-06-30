Победа придет тогда, когда мы перестанем делиться на Восток и Запад. История военного Добряка

24 февраля 2022 года многие из нас сделали решающий в своей жизни выбор. Для кого-то он был поразительным, неожиданным и опасным, а кто-то шел к событиям российско-украинской войны сознательным тому, что когда-нибудь придется взять в руки оружие.

Герой сегодняшней истории был среди тех, кто сделал свой выбор много лет назад. Командир роты СПП, батальона Гайдамаки Олег с позывным Добряк является примером того, что, несмотря на молодой возраст, он смог правильно и разумно управлять другими.

Его историю на войне рассказывает 1 Отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна.

Сейчас также смотрят

Не прятаться от своей судьбы

21-летний Олег родился и вырос в семье военных.

— Правильное воспитание родителей. Отец военный, брат военный — есть на кого равняться, — говорит Добряк.

Он окончил военный лицей им. Героев Крут, затем поступил в НАСВ им. Петра Сагайдачного, стал офицером и начал свой боевой путь в бригаде Гайдамаки.

Сначала Олег был командиром взвода, потом — стал управлять целой ротой. Военный Добряк принадлежит к новой генерации офицеров, стремящихся построить украинскую армию, которая будет базироваться на профессионализме и интеллекте.

Нам нужно окончить эту войну ради себя. Молодежь должна это сделать. Мы должны это закончить. Никто, кроме нас, этого не сделает, — говорит Олег и отмечает, что сейчас нет смысла прятаться от своей судьбы.

— Победа наступит, когда мы перестанем делиться на Восток и Запад. Когда все начнут общаться на украинском языке — ведь что за что тогда солдаты находятся сейчас здесь.

Победа будет тогда, когда мы перестанем думать каждый о себе, а станем заботиться и о других, — говорит Добряк.

А ещё военный отмечает, что сейчас украинцы должны работать на собственное развитие для того, чтобы развивать Украину.

— Успешное будущее для нас — это развитие: интеллектуальное и духовное для подрастающего поколения. Для старших, кому уже за 20, — нужно развивать амбиции и себя.

Сейчас мы должны двигаться вперед. У нас очень много светлых голов. Учиться, учиться и снова учиться.

В рядах украинской армии воюют много женщин, однако есть ли там все необходимое для них? Откровенную историю с ветераном Юлией Шевчук, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!