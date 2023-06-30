Перемога настане тоді, коли ми перестанемо ділитися на Схід і Захід. Історія військового Добряка

24 лютого 2022 року багато з нас зробили вирішальний у своєму житті вибір. Для когось він був разючим, неочікуваним та небезпечним, а хтось — йшов до подій російсько-української війни свідомим того, що колись доведеться взяти в руки зброю. Герой сьогоднішньої історії був серед тих, хто зробив свій вибір ще багато років тому. Командир роти СПП, батальйону Гайдамаки Олег на псевдо Добряк є прикладом того, що попри молодий вік, він зміг правильно та розумно керувати іншими. Його історію на війні розповідає 1 Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна. Зараз також дивляться Не ховатися від своєї долі 21-річний Олег народився та виріс в сім’ї військових. — Правильне виховання батьків. Батько військовий, брат військовий — є на кого рівнятися, — каже Добряк.

Він закінчив військовий ліцей ім. Героїв Крут, потім вступив до НАСВ ім. Петра Сагайдачного — став офіцером і почав свій бойовий шлях у бригаді Гайдамаки.

Спочатку Олег був командиром взводу, згодом став керувати цілою ротою. Військовий Добряк належить до нової генерації офіцерів, які прагнуть збудувати таку українську армію, що базуватиметься на професіоналізмі та інтелекті.

Нам потрібно закінчити цю війну заради себе. Молодь повинна це зробити. Ми маємо це закінчити. Ніхто крім нас цього не зробить, — каже Олег і зазначає, що нині немає сенсу ховатися від своєї долі.

— Перемога настане тоді, коли ми перестанемо ділитися на Схід та Захід. Коли всі почнуть спілкуватися українською мовою — бо за що тоді солдати знаходяться зараз тут.

Перемога буде тоді, коли ми перестанемо думати кожен за себе, а почнемо дбати й за інших, — каже Добряк.

А ще військовий зазначає, що нині українці повинні працювати на власний розвиток для того, щоб розвивати Україну.

— Успішне майбутнє для нас — це розвиток : інтелектуальний і духовний для покоління, що підростає. Для старших, кому вже за 20, — треба розвивати амбіції та себе.

Зараз ми повинні рухатися вперед. В нас дуже багато світлих голів. Вчитися, вчитися і ще раз вчитися.

В лавах української армії воює багато жінок, однак чи є там все необхідне для них? Відверту історію з ветеранкою Юлією Шевчук, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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