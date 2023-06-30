Розповіді

Перемога настане тоді, коли ми перестанемо ділитися на Схід і Захід. Історія військового Добряка

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Червня 2023, 16:00
Військовий Добряк
Фото: Facebook

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