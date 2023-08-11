Из Франции в Украину за 60 дней! Иностранец собрал средства для украинцев велопроездом

В борьбе за свободу украинцев поддерживают многие европейцы. А некоторые даже присоединяются к сбору средств для гуманитарных и военных нужд.

Один из них — 70-летний Карим Луници, француз, за 60 дней проехавший четыре тысячи километров из прибрежного города Порнише в украинский Львов.

Как именно француз доехал до Украины и с какой целью — об этом он рассказал Еспресо.Захід.

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Почему решил помогать украинцам

Карим Луници 40 лет проработал врачом, а сейчас живет на Западе Франции в прибрежном городе Порнише.

Ещё ребенком он видел войну алжирцев с французами. Именно поэтому, когда 24 февраля 2022 он услышал призыв украинского президента к единению всего мирового сообщества, решил помогать украинцам тем, чем сможет.

— Должен отметить, что во Франции до начала полномасштабной войны очень мало говорили об Украине. Я знал, где она географически, что уже не в Советском Союзе, что хочет в ЕС, но чего-то больше — нет.

Даже когда были события на Майдане, французские медиа очень мало освещали это. Но 24 февраля все изменилось. Я почувствовал отклик своей войны в Алжире, свидетелем которой был в детстве, — рассказывает Карим.

Он дважды пытался вступить в ряды интернационального батальона Вооруженных Сил Украины. Но не удалось — отказывали из-за незнания английского, возраста и отсутствия боевого опыта.

Поэтому мужчина решил помогать как волонтер и врач. Так Карим Луници помогал украинским беженцам во львовском шелтере.

Он объездил многие украинские города на Севере страны, пострадавшие в результате российского вторжения. Из-за потери документов мужчине пришлось вернуться во Францию, чтобы восстановить их.

А вот второй раз приехать в Украину решил совсем необычным и непростым путем.

Велопутешествие по Европе как напоминания о войне в Украине

На обычном велосипеде Карим Луници проехал Европу — от Франции до Украины. Целью было не только собрать средства, но и напомнить европейцам о войне в Украине.

— До этого я последний раз ездил на велосипеде ещё ребенком. Да и спортом особо не занимался. Поэтому несколько месяцев готовился к этому путешествию. Потому что для меня это настоящее безумие, никогда такого не делал.

5 июня мужчина начал свое путешествие из города Порнише и 5 августа добрался до Львова. Он преодолел четыре тысячи километров, жил в разных отелях и даже в палатках, проехал Францию, Швейцарию, Германию, Чехию, Польшу.

На экваторе своего путешествия Карим упал с велосипеда и сильно травмировал руку. Но, несмотря на аргументы немецкого врача, решил продолжить свое путешествие — с пластиковым гипсом на руке отправился в путь.

Многие из тех, кто мне встречался, были нейтральными по поводу войны, и это ещё раз меня убедило, что надо продолжать доносить европейцам правду, чтобы те и дальше помогали украинцам.

За полученные средства Карим с женой покупают медицинские аптечки, генераторы, обогреватели для украинцев, а также гуманитарную помощь.

Далее Карим планирует отправиться в Киев, а оттуда — поехать в Одессу.

И Карим такой — не единственный! Историю об американце, который продал собственную лодку, чтобы отправиться в Украину — читай в материале.

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