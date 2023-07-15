Продал свою лодку, чтобы приехать в Украину и помогать! Как 70-летний американец волонтерит на вокзале Львова

Он продал свою лодку и за вырученные деньги приехал прямо из Америки в Украину, чтобы помогать пострадавшим от войны. 70-летний Грегори Кайзер волонтерит на львовском вокзале.

Вместе с командой медико-психологической поддержки мужчина встречает эвакуационные поезда и переживает непростые истории людей. Он рассказал, что мотивирует его оставаться в Украине и помогать.

Грегори угощает своих коллег-волонтеров завтраками. Делится своим фирменным рецептом.

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— Надо обжаривать лук 10 минут на растительном и сливочном масле, пока он немного карамелизируется. Потом взбить яйца и добавить в лук. Выходит вот такой скрэмбл, — рассказывает он.

О решении приехать помогать в Украину

Не просто так он любит готовить завтраки, ведь по профессии — шеф-повар. Но не смог продолжать спокойно работать в Америке, пока в Украине идет война. Отважился приехать во Львов, но о своей поездке, признается, рассказал только двум людям.

— Войны не должно было случиться. Я не понимаю, почему никто это не останавливает.

Я был взволнован с самого начала, поэтому приехал на три месяца, чтобы хоть как-то помочь и надеюсь, что что-нибудь изменится, — делится Грегори.

Во Львове американец около двух недель. Сначала отправился в городок Страдч во Львовской области в духовно-психологический центр. А неделю назад он начал помогать волонтерам медико-психологической поддержки на вокзале.

— Два дня назад у нас был случай: мы несли человека на носилках, потому что у него был сердечный приступ, надо было отвезти его в медучреждение. Несколько раз приезжали незрячие люди, а также дети с синдромом Дауна. Это тяжело, но от того, что помогаешь, очень приятно, — говорит волонтер.

Чувствую себя безопаснее, чем дома

Грегори признается, что волонтерство на вокзале занимает довольно много времени, но, несмотря на это, он успел увидеть город и был поражен.

Я чувствую себя здесь безопаснее, чем дома. Особенно во Львове. Это очень красивый город.

Я никогда не был в Восточной Европе. Люди здесь хорошие, они празднуют, ходят в оперу. Мне иногда трудно это организовать, потому что мы работаем по 10-12 часов, — объясняет мужчина.

С началом Великой войны львовский вокзал принял 4 млн человек, из них 1 млн — дети и 115 тыс. животных. Волонтеры говорят, Грегори далеко не первый иностранец, горящий желанием помочь. Американец планирует оставаться в Украине и помогать, пока действительной будет его туристическая виза, а это три месяца.

Жители США приезжают в Украину не только волонтерить, многие становятся добровольцами и воюют на поле боя. Ранее мы рассказывали историю Александра Дрюке, прошедшего российский плен и рассказывающего в США о настоящей жестокости оккупантов.

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