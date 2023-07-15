Рассказы

Продал свою лодку, чтобы приехать в Украину и помогать! Как 70-летний американец волонтерит на вокзале Львова

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 15 июля 2023, 09:00
Ґреґорі Кайзер: історія 70-річного американця, який волонтерить у Львові

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