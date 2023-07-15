Продав свій човен, щоб приїхати до України та допомагати! Як 70-річний американець волонтерить на вокзалі Львова

Він продав свій човен і за вторговані гроші рушив прямісінько з Америки в Україну, щоб допомагати тим, хто постраждав від війни. 70-річний Ґреґорі Кайзер волонтерить на львівському вокзалі.

Разом із командою медико-психологічної підтримки, чоловік зустрічає евакуаційні потяги та переживає непрості історії людей. Він розповів, що мотивує його залишатися в Україні та допомагати.

Ґреґорі частує своїх колег-волонтерів сніданками. Ділиться своїм фірмовим рецептом.

Зараз також дивляться

— Треба обсмажувати цибулю 10 хв на олії, поки вона трішки не карамелізується. Тоді збити яйця і додати до цибулі. Виходить ось такий скрембл, — розповідає він.

Про рішення приїхати допомагати в Україну

Не просто так він любить готувати сніданки, адже за професією — шеф-кухар. Але не зміг продовжувати спокійно працювати в Америці, допоки в Україні триває війна. Наважився приїхати до Львова, але про свою поїздку, зізнається, розповів лише двом людям.

— Війни не мало статися. Я не розумію, чому ніхто це не зупиняє.

Я був схвильований з самого початку, тому приїхав на три місяці, щоб хоч якось допомогти та сподіваюся, що щось зміниться, — ділиться Ґреґорі.

У Львові американець близько двох тижнів. Спершу подався у містечко Страдч на Львівщині в духовно-психологічний центр. А тиждень тому почав допомагати волонтерам медико-психологічної підтримки на вокзалі.

— Два дні тому у нас був випадок: ми несли людину на ношах, бо у неї був серцевий напад, треба було відвезти її до медзакладу. Кілька разів приїздили незрячі люди, а також діти з синдромом Дауна. Це важко, але від того, що допомагаєш, дуже приємно, — каже волонтер.

Почуваюся безпечніше, ніж вдома

Ґреґорі зізнається, волонтерство на вокзалі займає доволі багато часу, але попри це, він встиг побачити місто і був вражений.

Я почуваюся тут безпечніше, ніж вдома. Особливо у Львові. Це дуже красиве місто.

Я ніколи не був у Східній Європі. Люди тут добрі, вони святкують, ходять в оперу. Мені деколи важко це організувати, бо ми працюємо по 10-12 годин, — пояснює чоловік.

З початком великої війни львівський вокзал прийняв 4 млн людей, з них 1 млн — діти та 115 тис. тварин. Волонтери кажуть, Ґреґорі далеко не перший іноземець, який горить бажанням допомогти. Американець планує залишатися в Україні та допомагати, допоки дійсною буде його туристична віза, а це три місяці.

Жителі США приїжджають в Україну не лише волонтерити, багато з них стають добровольцями та воюють на полі бою. Раніше ми розповідали історію Александра Дрюке, який пройшов російський полон та розповідає у США про справжню жорстокість окупантів.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!