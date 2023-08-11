З Франції до України за 60 днів! Іноземець зібрав кошти для українців велопроїздом

У боротьбі за свободу українців підтримують багато європейців. А дехто навіть доєднується до збору коштів для гуманітарних та військових потреб.

Один із них 70-річний Карім Луніці — француз, який за 60 днів проїхав чотири тисячі кілометрів з прибережного міста Порніше до українського Львова.

Як саме француз доїхав до України та з якою метою — про це він розповів Еспресо.Захід.

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Чому вирішив допомагати українцям

Карім Луніці 40 років пропрацював лікарем, а зараз живе на Заході Франції у прибережному місті Порніше.

Ще дитиною він бачив війну алжирців з французами. Саме тому, коли 24 лютого 2022 року він почув заклик українського президента до єднання всієї світової спільноти, вирішив допомагати українцям тим, чим зможе.

— Маю зазначити, що у Франції до початку повномасштабної війни дуже мало говорили про Україну. Я знав, де вона географічно, що вже не в Радянському Союзі, що хоче в ЄС, але чогось більше, то ні.

Навіть коли були події на Майдані, французькі медіа дуже мало висвітлювали це. Та 24 лютого все змінилося. Я відчув відгук своєї війни в Алжирі, свідком якої був в дитинстві, — розповідає Карім.

Він двічі намагався вступити до лав інтернаціонального батальйону Збройних Сил України. Але не вдалося — відмовляли через незнання англійської, вік та відсутність бойового досвіду.

Тож чоловік вирішив допомагати як волонтер та лікар. Так Карім Луніці допомагав українським біженцям у львівському шелтері.

Він об’їздив чимало українських міст на Півночі країни, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Через втрату документів чоловікові довелося повернутися до Франції, аби відновити їх.

А ось вдруге приїхати до України вирішив зовсім незвичним та непростим шляхом.

Велоподорож Європою задля нагадування про війну в Україні

На звичайному велосипеді Карім Луніці проїхав Європу — від Франції до України. На меті було не лише зібрати кошти для, а й нагадати європейцям про війну в Україні.

— До цього я востаннє їздив на велосипеді ще дитиною. Та й спортом особливо не займався. Тому кілька місяців готувався до цієї мандрівки. Бо для мене — це справжнє божевілля, ніколи такого не робив.

5 червня чоловік розпочав свою подорож з міста Порніше і 5 серпня дістався до Львова. Він подолав чотири тисячі кілометрів, жив у різних готелях та навіть в наметах, проїхав Францію, Швейцарію, Німеччину, Чехію, Польщу.

На екваторі своєї подорожі Карім впав з велосипеда і сильно травмував руку. Та попри аргументи німецького лікаря, вирішив продовжити свою мандрівку — з пластиковим гіпсом на руці вирушив у путь.

Багато з тих, хто мені зустрічався, були нейтральними щодо війни, і це ще раз мене переконало, що треба продовжувати доносити європейцям правду, щоб ті й далі допомагали українцям.

За отримані кошти Карім з дружиною купують медичні аптечки, генератори, обігрівачі для українців, а також гуманітарну допомогу.

Далі Карім планує вирушити до Києва, а звідти — поїхати в Одесу.

І Карім такий — не єдиний! Історію про американця, який продав власний човен, аби вирушити до України — читай у матеріалі.

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