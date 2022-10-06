Интервью

“Проверил ли я револьвер? Нет. Это не моя работа”, — Болдуин о громкой трагедии на съемках Ржавчины

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 06 октября 2022, 16:11
Алек Болдвін інтерв'ю
Фото: Instagram, IMDb

Больше новостей
Безвізові країни для українців 2022: список країн, куди можна поїхати без візи
А что есть еще, кроме ЕС? Полный список безвизовых стран 2022 года для украинцев и условия въезда
Закон про заборону "акустичного насильства" у транспорті: що буде з порушниками
Акустическому насилию — нет! Теперь включать музыку в общественном транспорте запрещено
Онлайн-курс від Google, як навчитися розвивати стартап
Освой знания о стартапе вместе с Google — бесплатный онлайн-курс от компании
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Українські фільми на Netflix — коли з'являться нове кіно та серіали
Интересны мировой аудитории: Netflix планирует купить пакет украинских фильмов — почему это хорошо
Кінопрем’єри жовтня
От романтики и детективов до приключений и супергероев — лучшие кинопремьеры октября
Я працюю на цвинтарі - огляд на книгу і фільм
Я работаю на кладбище — искренний обзор на фильм и книгу о неотвратимости событий жизни
Топ-7 серіалів Netflix: найкращі серіали, які варто подивитися
Не Ведьмаком единым! Семь интересных сериалов Netflix, которые стоит посмотреть — подборка Вікон

Видео
Закон про заборону "акустичного насильства" у транспорті: що буде з порушниками

Акустическому насилию — нет! Теперь включать музыку в общественном транспорте запрещено
0:05:44
Окупанти здалися в український полон разом з технікою (відео)
Не хотят умирать — оккупанты сдались в плен ВСУ вместе с техникой
0:01:55
Діти сироти
Лекция от Карпачева и кофе с главой города: как в Черновцах собирали средства на приют для беженцев
0:03:22
Юна волонтерка
Восьмилетняя волонтерка: как Даша из Одессы собирает деньги на дрон для ВСУ
Обстріл Запоріжжя
Новый удар и взрывы в Запорожье! Оккупанты попали по многоэтажкам, есть жертвы
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:27
Села Донеччини
Разрушенные дома и искалеченные жизни! Как выглядят деоккупированные села в Донецкой области
0:03:23
пес Крим
Крым на самом деле плакал! Что будет со знаменитым псом из Днепра
0:03:18
Запоріжжя обстріл колони
Никто такого не ожидал — очевидцы о зверском обстреле колонны гражданских авто в Запорожье
0:02:45
Полонений РФ розплакався перед камерою — мене обдурили
Понял, что его обманули, и расплакался — очередное видео с 20-летним оккупантом из РФ
Больше видео
Історія молодої пари з Маріуполя, чиї плани зруйнувала війна
Читать дальше
Мечтали пойти в ЗАГС, а пришлось прятаться в бомбоубежище — история супругов из Мариуполя, чьи планы разрушила война

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь