Благотворительность — это не выписанный чек: Маша Ефросинина о мотивах благотворительности, первой спасенной жизни и здоровом эгоизме

Мария Ефросинина — человек, которому хочется подражать. Ее искренние и спокойные разговоры со звездами никогда не остаются без внимания.
Как общественный деятель она озвучивает важные и порой непростые темы, которые раньше были в тени. Как обычный человек — создает благотворительные акции, спасающие жизнь.
С чего начинался путь благотворительности и почему остается важным и дальше, Маша Ефросинина рассказала Вікнам.
Благотворительностью я начала заниматься очень давно, но она была непублична. В моей системе координат благотворительность изначально была острой внутренней необходимостью постоянно помогать нуждающемуся человеку.
Соответственно, когда я впервые поняла, что зарабатываю деньги, имею работу, я довольно счастливый человек – захотелось делать что-то, чтобы отблагодарить вселенную за все эти дары.
Соответственно, когда я впервые поняла, что зарабатываю деньги, имею работу, я довольно счастливый человек – захотелось делать что-то, чтобы отблагодарить вселенную за все эти дары.
Я помню, как впервые упаковала в конверт десятую часть ежемесячных заработков и увезла в Охматдет. Совершенно не понимая, как это делается, кому я их отдам и вообще, что будет происходить дальше. Это было очень много лет назад. Моя дочь была еще маленькая.
Тогда еще не было фондов, и я много лет возила эти конверты на черный вход.
До сих пор слишком много звезд, около 80%, делают это скрыто.
До сих пор слишком много звезд, около 80%, делают это скрыто.
Но в 2014 году, когда я носила под сердцем уже своего второго ребенка, то совокупность обстоятельств привела меня в чувство. То, что я в свои 35 лет хожу по улицам, привожу в Охматдет конверты и известных людей привожу, делаю какие-то акции маленькие и все такое — этого мало, все не так должно работать.
Наверное, на осознание взрыва моего внутреннего человеческого порыва сработали и начало войны, и аннексия Крыма, и то, что ребенок в моем животе живет на Институтской улице, где стреляют.
И как-то все: популярность, публичность, то, что тебе улыбаются люди, фотографируются — вдруг мгновенно стало не самым важным в жизни.
Я поняла, что все, что было до сих пор, осталось в прошлом. Началась какая-то новая реальность.
Я поняла, что все, что было до сих пор, осталось в прошлом. Началась какая-то новая реальность.
Пора кричать. Тогда я завела страницы в соцсетях и начала учиться публично высказываться по важным темам. Начала писать посты и призывать собирать гуманитарную помощь детям-переселенцам.
Когда ты думаешь собрать первый грузовик гуманитарной помощи, а люди присылают на десять грузовиков, начинаешь верить уже в добро, в единение, и в жизни начинает совсем иначе складываться.
Когда ты думаешь собрать первый грузовик гуманитарной помощи, а люди присылают на десять грузовиков, начинаешь верить уже в добро, в единение, и в жизни начинает совсем иначе складываться.
Сразу же появился фонд Твоя опора, сформировались цели. И на сегодняшний день без этого нет моей жизни. Сегодня уже два фонда: фонд Маша занимается жертвами насилия, а фонду Твоя опора уже восемь лет, он собрал сотни миллионов гривен в помощь больным детям.
Когда ты следуешь своему порыву, ты никого не просишь это оценивать, но люди безжалостны.
Когда ты следуешь своему порыву, ты никого не просишь это оценивать, но люди безжалостны.
И, к сожалению, отсутствие культуры благотворительности в ментальности этому подтверждение.
Страшнее заголовков в тот период, когда я публично заявила, что нужно помогать людям, в мой адрес не было никогда. Это были самые унизительные заголовки со стороны прессы, которая является важным транслятором во всем мире.
Пресса позволяла себе кричать о том, что Ефросинина пиарится на больных детях, Ефросинина боится потерять популярность, Ефросинина не знает, как о себе напомнить. Это очень досадно и унизительно. Поэтому я понимаю каждого известного человека, который не хочет это переваривать и расхлебывать.
Делая добро, ты делаешь его по внутреннему порыву.
Делая добро, ты делаешь его по внутреннему порыву.
Поэтому я начала с рассказа о том, что я с конвертом тихонечко стояла у черного входа больницы и моя суть, моя личность была довольна.
Но когда приходишь в публичное поле, ты выносишь себя на оценку, хочешь этого или нет.
Это большой путь, который должен кто-то начать. Поэтому я считаю, что главный выход из всего – начинать делать добро, но системно, не бросая. Доверие так просто в нашей стране не зарабатывается.
Когда я писала свой первый пост с призывом к подписчикам, чтобы они присылали одежду, медикаменты для детей, которых выносят из горящих домов в зоне АТО, точно не думала о том, что я классная.
Мое мнение было: как я могла не делать этого раньше? Как я могла пропустить сколько лет своей публичности и, понимая сферу своего влияния, молчать и тихо бояться осуждения, которое на самом деле ничто по сравнению с тем, сколько людей это может спасти!
Один из моих месседжей аудитории: “Попробуйте — за уши не оттащишь”.
Один из моих месседжей аудитории: “Попробуйте — за уши не оттащишь”.
Это действительно крутое состояние, когда ты что-то сделал, особенно — когда увидел результат. Когда ребенок спасен, одет, накормлен; женщина нашла силы разорвать круг насилия, нашла новую работу и ушла от абьюзера; когда с помощью оборудования в институте Николая Амосова вылечивается три тысячи детей в год – этот кайф не передать словами.
Понимаешь, что ты не зря живешь, физически это ощущаешь.
Эгоизм ли это? Может быть. Возможно, некая форма эгоизма. Но лучше наверняка так, чем идти и самоутверждаться за счет того, чтобы оскорблять матерей, унижать кого-то, лишать их прав на существование. Пусть кто-нибудь считает, что это эгоизм. Мне все равно, это классное чувство.
У нас же это явление тоже достаточно обезображено. Эгоизм – это означает приговор, значит, что ты какой-то плохой человек, но это не так.
У нас же это явление тоже достаточно обезображено. Эгоизм – это означает приговор, значит, что ты какой-то плохой человек, но это не так.
Отсутствие культуры. Я была на ярмарке в американской школе, где дети пекли пряники и собирали деньги на помощь онкобольному мальчику Джону.
В США дети не представляют своей жизни, без того, чтобы сделать что-то хорошее.
В США дети не представляют своей жизни, без того, чтобы сделать что-то хорошее.
Очень просто привести пример на Charity Weekend, который мы делаем с 2016 года, кроме этого и прошлого из-за пандемии. Провести огромный фестиваль – это колоссальные деньги: аренда большой территории, десятки гектаров, сцена, звук, техника. Это миллионы гривен.
И все подрядчики делают это бесплатно. Все звезды выступают бесплатно. Мы платим только за уборку фактически оставленного мусора, потому что десять тысяч человек — это проходной минимум за целый день нашего фестиваля. Вот благотворительность.
Публичные люди, которые становятся за лавки здоровой пищи и продают ее. Саша Педан, Анита Луценко, Оля Полякова, Настя Каменских… Все топовые звезды не берут ни копейки.
С Димкой (Монатиком – ред.) даже такое было… Я спросила о райдере и что должно быть в гримерке. Он сказал: “Просто вода”. Я никогда не забуду и всегда буду ему большим другом за это. Просто вода! Потому что он пришел делать доброе дело.
Подрядчики, световики, техники, врачи, обследующие детей, скорая помощь – все бесплатно. Это и есть благотворительность.
Каждое мероприятие, будь то Charity Weekend или лекция, я начинаю с одной фразы:
Благотворительность – это не выписанный чек, не перечисленная сумма, нет, не только это. Это акт твоей доброй воли.
Благотворительность – это не выписанный чек, не перечисленная сумма, нет, не только это. Это акт твоей доброй воли.
Благотворительность – это не самая популярная тема для прессы. Это самые провальные по охвату посты у меня в соцсетях. Вы тоже сейчас занимаетесь благотворительностью, освещая эту тему.
Поэтому нет. Благотворительность – это не прерогатива богатых людей.
Деньги – просто очень большой показатель. Собрать несколько миллионов — это сразу понятно, что кто-то получит помощь.
Деньги – просто очень большой показатель. Собрать несколько миллионов — это сразу понятно, что кто-то получит помощь.
Извините за высокопарность, но философия моего движения в том, что я верю в объединение людей, которые не могут выписать большой чек. Приходя семьями, с друзьями, кумовьями, соседями на Charity weekend, заплатив 100-200 грн за вход, они получают праздник души, сердца, живота и семьи. Там внутри они осознают, что этим помогают людям.
Это сложновато, если честно. Гораздо проще, мне кажется, собрать 30 богатых людей, сделать аукцион и наколдовать 30 миллионов, но мы пошли другим путём. Это тоже хорошо.
Это первая история и первая спасенная мною девочка. Дальше я уже не вела счет, но она моя первая спасенная жизнь. Я к ней ходила еще в Охматдет.
Я храню ее фотографию. Она ее мне прислала со словами, что находится в ремиссии… Ее зовут Наташа.
Это было очень много лет назад, а дальше все, я потеряла счет. Когда начала заниматься фондом, то приняла сознательное решение, что я не погружаюсь в частные истории, не выдержу.
Дальше мы перевели фонд в концепцию комплексных решений. Начали искать оборудование, потому что все ключевые медучреждения столицы, куда свозят детей со всей страны с разными патологиями, оснащены операционными с советских времен. Мы начали закупать операционные столы, ремонтировать реанимации, закупать все в кювезах, лазерных аппаратах, чтобы детей перестали разрезать от головы до пупка, а лазером могли оперировать, как во всем мире принято. Так мне понятнее то, что мы делаем.
Последние несколько лет я сосредоточилась на женщинах, пострадавших от насилия. И здесь, в принципе, все истории довольно страшные, порадовать мне вас пока нечем.
Была женщина, которой мы помогли вырваться. Предложили выехать из ее села с двумя детьми, предложили социальное обеспечение, квартиру в центре Киева, возможность найти работу, просто помочь ей начать новую жизнь. Она отказалась.
Сказала, что в деревне ей более понятно жить, но это совсем другая история.
Я за них очень переживаю и радуюсь, когда кого-то удается спасти. Очень люблю наши акции.
Я за них очень переживаю и радуюсь, когда кого-то удается спасти. Очень люблю наши акции.
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